Venden bonos para pintar las aulas del "Tomás Cabrera"

En diálogo con Aries, la profesora del colegio “Tomás Cabrera”, Cinthya Díaz Luna habló sobre la actividad que se organizó dentro del establecimiento para reacondicionar el mismo. Los días 17,19 y 21 de octubre.

Destacó que el objetivo de las actividades es que los alumnos fortalezcan el sentido de pertenencia con el colegio ya que asisten por largas jornadas.

El proyecto se llama “Yo cuido al Tomás Cabrera” y los integrantes son los alumnos, directivos, docentes, padres y la comunidad en general. “Se debe a la problemática del mal estado de las aulas, sillas y paredes que están manchadas”, expresó.

Durante tres días pintarán las seis aulas. Cada curso reunió sus propios fondos, los alumnos colaboraron con $200 pesos cada uno para comprar la pintura, hasta el momento reunieron $7.400 pesos, siendo que el tacho de pintura de 20 litros tiene un costo de $9.800 pesos. Por otra parte, todos los otros elementos como lijas, enduído, pinceles, etcétera, los proveyeron docentes, directivos y padres.

Aclaró que los adultos pintarán las paredes y los chicos harán otras actividades de menor esfuerzo.

Consultada sobre la medida que adoptaron de la institución y si el Ministerio de Educación colaboró con ellos, remarcó que no se contactaron porque el edificio no tiene más de cinco años y no es posible que las paredes estén en las condiciones en que están.

De este modo y en consonancia con el objetivo del proyecto subrayó que los alumnos deben tomar conciencia que el colegio es de ellos, el lugar en donde permanecen por muchas horas y deben cuidarlo.

Por último invitó a quienes quieran colaborar comprando un bono de $200 pesos, pueden hacerlo mediante transferencia CVU 0000003100072350617566 alias yocuidoeltc.

También el aporte puede ser de pintura, lijas, enduido, rodillos, pincel, cinta de papel, artículos de limpieza, entre otros, nuevos o usados pero en buenas condiciones, podrán acercarlas al colegio en avenida Democracia, zona Norte.