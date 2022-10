A la falta de obras de infraestructura municipal se suman las falencias del sistema educativo, con insuficiente inversión y falta de una política destinada a compensar las desigualdades de origen, a partir de la llamada lotería del nacimiento. Pero también hay otros factores que conspiran contra lo que se considera un buen gobierno. Esto es, la discrecionalidad y opacidad en las decisiones de inversión y de administración de los recursos públicos. Las deficiencias e insuficiencia en los controles y la falta de transparencia y de acceso a la información pública favorecen la corrupción.

En el año 2006 nuestro país ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción[1], comenzando el proceso de adecuación legislativa, la que aun está pendiente. Como se señala en ese instrumento internacional, la corrupción socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, permite el fortalecimiento de la delincuencia organizada, menoscaba la calidad de vida. La corrupción afecta infinitamente a los más pobres.

Es que cuando una porción de la renta pública va a parar a los bolsillos de unos pocos desviándose fondos destinados al desarrollo, se reduce la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, se alimenta la desigualdad y la injusticia, se desalienta la inversión.

En un país como el nuestro donde las desigualdades son ofensivas, con niveles de pobreza e indigencia que nos llenan de vergüenza, no podemos postergar decisiones y acciones para la prevención, el combate y el castigo de la corrupción, así como el recupero de activos fugados.

Branco Milanovic, un economista serbio-estadounidense, especialista en desarrollo y desigualdades, describe de qué modo la hiper-globalización ha potenciado la corrupción[2]. De qué modo la ética del beneficio privado ha llegado a dominar la cultura política, al imponer una ideología que justifica el lucro de todo tipo y en la que el éxito financiero domina todos los demás objetivos, creando una sociedad fundamentalmente amoral.

Esa amoralidad, explica el autor, implica que la sociedad y los individuos son indiferentes respecto a la forma en que se adquiera la riqueza, siempre y cuando se haga al borde de la legalidad, aunque sea en contra de la ética, o fuera de la legalidad, pero sin que se sepa. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la riqueza actúa como una especie de detergente, ya que el dinero lavaría todos los pecados anteriores.

Esa cultura del lucro genera alicientes para que se desarrollen comportamientos corruptos, ello facilitado por el desarrollo de instituciones financieras internacionales opacas que facilitan la salida de dinero corrupto de los países en desarrollo. Es interesante la descripción que Milanovic realiza sobre el funcionamiento de esta corrupción globalizada: los fondos de un país adquiridos ilegalmente son enviados a algún centro financiero global o a paraísos fiscales. Una vez lavados, regresan ya sea al país de origen, o a otro, en forma de “inversión extranjera”, con beneficios impositivos y con mayor protección de la propiedad en los sitios donde se fugaron. La falta de interés de los países en conocer quiénes los titulares de esas inversiones extranjeras, o los socios de las compañías de cobertura, facilita y estimula la corrupción. Ya no hay propietarios de las inversiones, solamente conocemos que se trataría de un “fondo de inversión”.

Frente a este contexto internacional y nacional, ¿cómo deberíamos afrontar la corrupción?

Hay dos líneas de acción, una internacional que implica tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales, contra banqueros y profesionales que se benefician con la corrupción, eliminar el secreto bancario en investigaciones penales de delitos de corrupción, fomentar la cooperación e intercambio de información. A nivel nacional, en todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, implementar las medidas legales e institucionales que señala la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Fomentar la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra estos delitos.

Transparencia Internacional[3] aconseja a los países mejorar el control del dinero corrupto que ingresa desde actores extranjeros opacos. Reitera la necesidad de traer a la luz a los propietarios de compañías anónimas

El trabajo sobre los órganos de control y la independencia y democratización del Poder Judicial es vital. También debemos promover la creación de instituciones nuevas. Por ejemplo, el gobierno de Australia ha iniciado el proceso de creación de una Comisión Nacional Anti Corrupción, como una entidad independiente y capaz de investigar no solamente a políticos y funcionarios públicos, sino también a terceras partes como por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, lobistas, donantes de partidos políticos, esto es, a cualquiera que en forma corrupta pueda afectar decisiones gubernamentales.

Pero, por sobre todo, debemos producir un cambio cultural, rechazando la cultura que fomenta en los individuos comportamientos egoístas y codiciosos. Hay que cambiar el sistema de valores y para ello, la educación en todos los niveles tiene un rol fundamental.

Se aproxima el tiempo electoral. Sabemos que la corrupción socava la democracia, por lo tanto, la ciudadanía debe interpelar a los candidatos sobre su posición y compromiso con la lucha contra la corrupción. Si la política falla en estos aspectos, se abre la puerta a los autoritarismos. La laureada película “Argentina 1985” nos recuerda adónde conduce la pérdida de la democracia.





[1] Adoptada por Resolución 58/4 por la Asamblea General de Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003.

[2] Branco Milanovic: Capitalismo y nada más-El futuro del sistema que domina el mundo. Ed. Taurus.

[3] Transparency International: The week in corruption. 30/09/2022: Impact! Up above and down under