El dios del gallinero

Opinion 03 de octubre de 2022 Por Gustavo Fantozzi

En un pueblo en el que viví, había un señor que vendía huevos. Y tenía dentro del gallinero una estatuilla de no sé que santo. Sí, una imagen de un santo en el gallinero; no sé si en penitencia o porque le cuidaba las gallinas. O tal vez era de River, no se sabe.