No todos somos iguales ante la ley, Parte II

Ayer 28 de setiembre tomó estado público por los distintos medios de prensa que a escasos días del sobreseimiento del abogado Saenz Navamuel dictado por el juez de garantías Pastrana, dicho abogado volvió a amenazar de muerte a una de las víctimas mediante una nota aterradora, es evidente que con el sobreseimiento dictado por el juez Pastrana el denunciado se siente y se sabe impune. ¿Por qué se siente impune? Porque la corporación política judicial lo protege.

Igual protección se le ha brindado hasta ahora al juez Soria al que denuncié en el año 2021 por violencia de género en el ámbito laboral. Recordemos que a pesar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II fijó por sentencia la prohibición de acercamiento a mi persona, el mismo juez incumplió en dos oportunidades dicha prohibición. Es decir un juez violento que incumple las sentencias judiciales y dentro de la misma Ciudad Judicial, pese a lo cual el jurado de enjuiciamiento con dictamen a favor de la admisibilidad formal del jury realizado por el Fiscal de Corte Dr. Sylvester, decidió desestimar el pedido de jury formulado por el diputado provincial Héctor Chibán, no permitiendo que se pasara a la etapa del debate protegiendo así al juez violento.

Mientras tanto la Sra. Fiscal de violencia de género Dra. Geria requirió la remisión de la causa a juicio a la jueza Ada Zunino, a cargo del juzgado de Garantías 5ta. Nominación, luego que la fiscal lo citara al juez denunciado Soria por desobediencia judicial en tres oportunidades. En las dos primeras haciéndole saber que le asistían en esa instancia el derecho de formular su descargo en forma oral o escrita por ante esa Fiscalía con asistencia de un abogado de su confianza o del Defensor Oficial en Turno, a declarar verbalmente o por escrito, o abstenerse expresamente de ello ante el juez de garantías. En estas dos oportunidades (25/4/22 y 06/05/22) no se presentó y a la tercera: citación para la audiencia de imputación concurrió con su defensa el Dr. Oscar Loutayf el 7 de junio del presente año y se negó a declarar, y dijo que presentaría su descargo por escrito en el plazo de cinco días. Cosa que no hizo.

Transcurrido dos meses, si escucha bien, dos largos meses después el juez Soria y su defensa presentan ante la jueza Ada Zunino su descargo, el cual impugné por extemporáneo solicitando su desglose a lo cual la jueza Zunino no me hizo lugar aduciendo que si podía presentar el imputado su descargo en la etapa del juicio bien podía presentarlo anticipadamente ante ella y aunque no hubiera solicitado la audiencia ante el juez o jueza de garantías para formular descargo.

Con aquella resolución que bien podría haber dicho que tuvo tres oportunidades y no presentó su descargo ni solicitó audiencia ante la Jueza de garantías para formularlo y debe devolverse el descargo y presentarlo en la etapa del juicio, me di cuenta automáticamente que no me encontraba ante una jueza imparcial y que estaba anticipando el sobreseimiento que esta jueza Dra. Ada Zunino dictaría a favor del imputado Víctor Raúl Soria.

Oyente de esta columna, ¿usted piensa que todos los imputados tienen cuantas oportunidades quieren para presentar su descargo, que son tratados con tanta consideración y complacencia por parte de los jueces? Por supuesto que no. ¿Usted piensa que está bien que un juez se niegue a declarar en la audiencia de imputación? Por supuesto que no porque quien nada hizo nada teme y nada oculta y declara. ¿Usted piensa que está bien que un juez no cumpla con sus compromisos? Se comprometió a presentar con su defensa el descargo ante la fiscal en el plazo de 5 días y no lo hizo.

Luego de 2 meses cuando- desde mi punto de vista- alguien le avisó al imputado que para ser sobreseído tenía que haber por lo menos en el expediente un escrito de descargo presentado por el mismo es que recién presenta su descargo ya que lejos de decir la jueza no corresponde ahora sino en la etapa de juicio, la jueza Zunino se lo tiene por presentado y por agregado un CD con la filmación de las cámaras de seguridad de lo que ocurrió el día 16/3/22 en planta baja de ciudad judicial cuando pasó a escaso medio metro de mi persona. Lo más raro es que la fiscal no había podido obtener dicho CD, la Corte de Justicia se lo había negado y la fiscal había tenido que pedirle al juzgado de Garantías lo requiera, y nos encontramos con que el imputado presenta el CD de la Corte al que accedió por entrega de la misma Corte directamente al imputado por su gran cercanía con el Dr. Guillermo Catalano, quien sigue dirigiendo el Poder Judicial aunque la presidenta sea la Dra. Teresa Ovejero, el mismo esquema que se da a nivel nacional en que quien tiene el poder real no es el Presidente de la Argentina.

Frente a estas irregularidades y arbitrariedades procesales decidí investigar mediante google cuales eran los antecedentes en materia de protección de los derechos de las mujeres de la jueza Zunino y me llevé una muy desagradable sorpresa.

Todas las mujeres que luchamos por los derechos humanos de las mujeres sabemos que se puede estar en desacuerdo en muchos temas pero hay dos temas centrales en que todas las defensoras de los derechos de las mujeres estamos de acuerdo so pena de no ser feminista, a favor del aborto y en contra de la violencia de género y no porque lo sostenga yo sino porque lo ha dicho reiteradamente Rita Segato.

La Dra. Zunino en el año 2020 antes de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hizo declaraciones públicas diciendo que si esta ley se sancionaba sería inconstitucional y así lo expresó abiertamente el 10 de diciembre de 2020 a Radio Pacífico http://pacifico929.com.ar/archivos/13564

Con respecto a los antecedentes en que intervino la jueza Zunino en materia de violencia de género vemos que no protegió los derechos de las víctimas:

Recordemos que es quien concedió al abogado Saenz Navamuel la detención domiciliaria siendo que el mismo estaba detenido en Alcaidía. Por esta resolución la Sra. Fiscal de Género apeló y el abogado de una de las víctimas Dr. Vidal Villalba Samaniego pidió el jury de enjuiciamiento para la jueza Zunino, el cual no prosperó. No era este su primer jury ya que habían solicitado jury contra la jueza Zunino con anterioridad tres diputados radicales: los Dres. Héctor Chibán, Humberto Vásquez y Mario Mimessi porque la jueza había actuado beneficiando al diputado provincial Kuldeep Singh, acusado de liderar un robo comando a mano armada y privación ilegítima de la libertad.

Por otro lado la causa que empezó contra el juez Federico Diez por violencia de género, que durmió durante dos años, en pocos meses la jueza Zunino la dio vuelta a su favor, acusando y elevando a juicio a la ex pareja del magistrado Diez.

Entonces cabe preguntarse si podrá ser imparcial la jueza Zunino a la hora de resolver elevar la causa a juicio por los delitos de desobediencia judicial (2) cometidos por el juez imputado Soria si se identifica mucho más con el imputado Soria que con la víctima de violencia de género en el ámbito laboral.

Con el juez Soria comparte que ambos son protegidos del jefe de los jueces: Guillermo Catalano, comparte que a pesar de haber pasado por más de un jury ambos siguen en sus funciones porque fueron protegidos por los integrantes del jury para que continúen en sus funciones; mientras que su actuación judicial en contra de los derechos de las víctimas de violencia de género ha demostrado que no es una jueza formada en perspectiva de género y mucho más que garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias le interesa pertenecer a la corporación política judicial, corporación eminentemente masculina que también integran mujeres patriarcales que llegan a la más alta esfera del poder judicial: la Corte de Justicia de Salta.