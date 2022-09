La Municipalidad quitó asistencia a dos comedores infantiles y tuvieron que cerrar

Daniela Rodas, coordinadora de los comedores a los que asiste La Poderosa en Salta, denunció por Aries la falta de acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal para brindar alimento a más de 700 personas.

Según contó, desde que comenzó la pandemia llevan adelante el trabajo de asistir a vecinas y vecinos de los barrios Balneario, Solidaridad y Urkupiña, este último al lado del vertedero San Javier.

“Asistíamos a estos comedores con un grupo de compañeras, cerramos hace un mes porque nos era imposible sostenerlo”, lamentó sobre la decisión que se tomó a raíz de la situación de crisis económica.

En este punto, señaló que un funcionario de apellido Abud se acercó al barrio ayer, se trataría del responsable de Gestión y Ejecución de Programas Sociales, aunque indicó: “Para nosotros fue como una burla. Nos ofrecieron una bolsa de harina, por lo menos nos hubiesen traído la bolsa de harina. Esto es lo que hace el gobierno, tratar de taparnos la boca con algo, prometernos. Nunca tuvimos asistencia de ninguna clase. El año pasado me llamó el Vicegobernador- Antonio Marocco-, que yo no me hiciera problema porque íbamos a tener ayuda. Nos llevó 15 bolsones y nunca más apareció”.

“Nosotros nos autogestionamos, esa es La Poderosa, no vamos a cortar calles, nosotros trabajamos. Pedimos que seamos reconocidas, que nosotras ayudamos a la gente. Nosotros somos parte del barrio, nos ayudamos nosotras, pero el gobierno provincial y municipal jamás se acercaron”, continuó Rodas y agregó: “Bettina Romero nunca se acercó a preguntar cómo estamos”.