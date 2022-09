Leavy no descarta una alianza con el saenzismo en las elecciones provinciales

Por El Acople, el senador nacional Sergio Leavy fue consultado sobre una posible alianza con el saenzcismo de cara a las elecciones provinciales 2023. “Creo que va a haber mucha libertad para que los partidos puedan elegir y se podrían armar frentes provinciales. En la elección nacional todos vamos a estar defendiendo los cargos nacionales. Pero en esta, aparentemente, no va a haber ninguna injerencia nacional”, sostuvo.

En este sentido, remarcó que “los congresos de los partidos van a ser quienes van a decidir las formas de juntarse, de aliarse, de tener un frente”. “El Partido de la Victoria tiene esa potestad de tener mucha militancia, a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir decidiendo”, dijo anticipando que la convocatoria al congreso sería a fines de octubre.

Igualmente, resaltó que aún no hay decreto que defina la fecha de las elecciones. “Lo que ya se decidió es que no va a haber PASO. No hay nada definido, pero al no tener PASO”, dijo para luego subrayar: “El problema es que el Partido de la Victoria, que es uno de los partidos más grandes, tiene 12 mil afiliados y cuando vayan a la elección va a haber cinco mil, nadie va a motorizar a todos los afiliados, no le sirve a nadie”.

“No descartamos alianzas de ningún tipo porque todavía falta. Lo que sí sabemos es que el Partido de la Victoria va a ser un eje importante en las próximas elecciones. Somos un frente con mucho poder en el interior, más que nada, puede ser que defina un gobierno provincial”, concluyó.