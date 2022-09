Se buscan mujeres

Macanas. Nos engañaron como a jubilados.

Le diré por qué.

Usted cree que si en lugar de mujeres a Madres de Plaza de Mayo, hubieran concurrido padres -varones-el movimiento hubiera durado?

No, y explico . Una , porque los hombres no pueden sobreponerse a la muerte de un hijo. Las madres tienen otra psicología que las hace más resistentes.. Pero por sobre todo, porque eran mujeres, y la verdad es que causaría escandalo mundial ver como la policía apaleaba a un grupo de señoras . A las mujeres no se les pega. Una gran ventaja a favor. La inmunidad.

Sin embargo, en vez de aprovechar ese diploma que la sociedad les dio, arreglaron con los gobiernos, y dejaron que se cometieran desaguisados y tropelías, canalladas y torpezas en perjuicio de la población. Sus hijos no tienen clases se embrutecen frecuentan la droga y sus maridos están desocupados.El ejemplo, se arruinó.

Las mujeres de nuestra patria, que tanto podrían haber hecho, se quedaron tejiendo o salieron a pintar iglesias . Pero..qué les pasó? Antes se hablaba de de desaparecidos pero, ahora pierden a los hijos en Ezeiza, porque se les van a trabajar a Rumania de lavacopas. Ellas … que pueden gritar y reclamar sin que las metan presas, que pueden organizarse y manifestarse- no para ponerse en tetas- sino para llamar la atención a los malvados que ultrajan a sus padres y abuelos?? Olvidaron que hubieron hijos que se enfrentaron en el país en una guerra interna?

Los hombres ya mostramos que somos inútiles para sacar el país adelante. No servimos. Terminamos derramando sangre y matándonos.Entonces, la esperanza está en las mujeres. Ellas deberían despertar. Las mujeres son la gran fuerza.

Mujeres... el país las necesita!

Nosotros, tenemos que ir a pescar y a ver el partido.