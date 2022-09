Buena parte de la estructura partidaria salteña –sino toda- se organiza en frentes para participar de elecciones, lo que no quita que el PJ y la UCR sigan siendo los dos partidos más importantes. De allí que sus movimientos son observados con atención, especialmente cuando están inspirados por la inminencia del proceso electoral que, en principio, tiene como fecha culmine la del tercer domingo de abril. Formalmente no se abrió ninguna instancia pero que el Gobernador, quien tiene la facultad de la convocatoria, haya anunciado la fecha del 16 de abril para habilitar las urnas encendió todos los motores para iniciar una marcha que tendrá momentos complejos.

Hay 32 partidos operativos y, además, no menos de tres tienen avanzadas sus gestiones hacia la formalización de su creación. A ellos debe sumarse el doble de agrupaciones con capacidad para elegir las autoridades de los 60 municipios. La dirigencia que se moviliza se cuenta por miles en todo el territorio, aunque solo una parte de ella ocupará una candidatura. En el estrechamiento de la representación política, quienes tienen real poder de decisión se cuentan con los dedos de las manos.

Que se hayan suspendido las primarias para la definición de candidaturas con participación de toda la ciudadanía, pone más presión a un proceso que se adelanta al grueso de los comicios que tendrán lugar en el país. Ello lleva a que a la brevedad se definan los mecanismos por los cuales cada sector planteará su propuesta programática y de postulantes a los cargos electivos en juego.

El Congreso Justicialista que sesionará de manera extraordinaria a partir de las 10 de este sábado, bajo la modalidad remota a través de la plataforma zoom, será el primero que establezca cómo será su organización frente a la tarea de asegurar la participación en las elecciones. Es el órgano superior de conducción, que se integra por 119 miembros y el Consejo Provincial tomó sus recaudos para que la convocatoria no sea impugnada de ninguna manera. Ello a sabiendas que las decisiones tan importantes que debe tomar se harán con un debate no presencial, casi la negación de la esencia misma del acto. La disidencia no se hizo esperar y con antelación se presentaron sendos pedidos de suspensión del congreso y de llamado a elecciones internas abiertas. Lo hicieron el senador provincial por Cachi, Walter Wayar -quien pretende postularse para la gobernación- y la recientemente fundada CGT "17 de Octubre" y sus respectivas 62 Organizaciones, en tanto que la agrupación interna Mesa de Recuperación Justicialista denunció el vaciamiento del partido, acusando de ello a los congresales que mañana estarán definiendo el destino electoral del PJ.

No menos tensión se nota en el ámbito del viejo radicalismo. Tras reclamos de referentes de distintas líneas internas, la presidencia anunció que el 22 de octubre se reunirá la Convención provincial para tomar decisiones vinculadas a los comicios y para devolverle vida pública a la UCR. Desde la izquierda, el Frente que tiene en el Partido Obrero un referente de peso, ha dispuesto desarrollar una campaña que lo muestre como una opción socialista y obrera. Con apertura de locales partidarios y presencia activa en las protestas va a llamar la atención ciudadana.

Otros partidos ya están rastrillando el territorio, preparándolo para una siembra fructífera. Comprueban que no hay ánimo, que hay aflicción y enojo en los ciudadanos. Pero la democracia exige que los ritos se cumplan; con suerte, esa persistencia puede generar los cambios necesarios.

Salta, 23 de septiembre de 2022