Santoro se manifestó en contra de eliminar las PASO del año que viene

El diputado oficialista aseguró que no se puede hacer “un cambio en las reglas de juego” porque eso sería “generar más tensión”.

En medio de las presiones de algunos sectores del oficialismo para que el año próximo se suspendan las elecciones PASO, el diputado del Frente de Todos Leandro Santoro rechazó contundentemente que se avance en ese sentido.

Para el porteño, “de ninguna manera” se deben eliminar las primarias y consideró que “hay que ser categóricos” en el rechazo de esa posibilidad.

“Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, sostuvo en diálogo con radio Futurock.

En esa línea, el legislador analizó que “si hablamos de paz social y de diálogo político, lo peor que podemos hacer es violentar un cambio de las reglas del juego para la próxima elección, porque eso solo va a generar más tensión“.

No obstante, aclaró que “la discusión sobre el sistema electoral se puede dar siempre y cuando se entienda que no es de una elección para la otra”.

Santoro remarcó que en el contexto actual “es imposible resolver todos los problemas con consenso” y hay “muchas cosas que se resuelven en el marco de la discusión política y electoral”. Sin embargo, afirmó que hay situaciones “en las que tiene que haber un acuerdo general, esas son las reglas del juego”.

En referencia a la “ley de leyes” que ingresó a la Cámara baja, el oficialista expresó: “Vamos a trabajar para que haya presupuesto y para que la oposición lo acompañe. Y también para que se puedan construir condiciones para resolver los problemas. Apuesto a que el diálogo político resuelva cuestiones elementales”.

“Dejar al Gobierno sin presupuesto debilita al presidente y al equipo económico de cara a las gestiones que tienen que hacer para adelante en un contexto difícil como el que hoy vivimos”, advirtió y, en alusión a lo ocurrido en diciembre de 2021, dijo: “A nadie le gustó que la Argentina se haya quedado sin presupuesto. Esa experiencia del año pasado nos tiene que ayudar a construir consenso”.

Con información de Parlamentario