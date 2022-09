La intimidante declaración de Revolución Federal: "Que tengan miedo de ser kirchneristas"

Uno de los fundadores de Revolución Federal, una nueva organización de extrema derecha, hizo una declaración intimidante durante una entrevista con la revista Anfibia: "Nuestro objetivo es que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas", sostuvo el joven de 23 años, llamado Leonardo Sosa. En efecto, se trata de la misma agrupación donde participaba Fernando Sabag Montiel antes de intentar matar a Cristina Fernández de Kirchner.



El polémico grupo fue ideado por Sosa y Jonathan Morel, otro joven de su misma edad. Comenzaron militando la candidatura de Mauricio Macri en el 2015, pero desilusionados por la gestión económica del macrismo, después se volcaron hacia las ideas libertarias. De hecho, ambos se conocieron en abril de este año, durante un encuentro de este movimiento en el partido de San Martín.



"Pero Jony y yo queríamos hacer algo mucho más arriesgado, mucho más concreto, que el espacio liberal no estaba haciendo. Ellos se quedaban en las redes, en el retuit. Nosotros queríamos conquistar la calle", comentó el entrevistado.

Primeras apariciones de Revolución Federal

La primera aparición pública de este pequeño pero peligroso grupo fue el pasado 25 de mayo, con una "marcha de las antorchas". Las convocatorias en redes sociales llamaban a "perseguir políticos y periodistas que fueron cómplices de la vuelta del kirchnerismo" y "hacerlos mierda", repasa el reportaje.

La organización nació por WhatsApp, con un grupo al que llamaron Revolución Federal, que al comienzo solo estaba compuesto por estos dos integrantes. Después compraron un megáfono, y Jonathan, que sería dueño de una carpintería, se encargó de las antorchas, que hizo con madera, estopa de algodón y kerosene.

En la publicación del medio ya citado, Jonathan contó que Nicolás Caputo, un empresario e íntimo amigo de Macri, habría sido su cliente importante en la carpintería: "Hice dos facturas. Una por un millón de pesos y otra por 760.000", reveló. Igualmente, en el entorno del empresario negaron el vínculo.

Aumento de expresiones violentas

Con el correr de las semanas, este pequeño grupo reaccionario empezó a hacer sociales en movilizaciones antigubernamentales, a tal punto que en la manifestación del 9 de julio apareció una guillotina realizada en la carpintería de Jonathan, con un mensaje: "Todos presos, muertos o exiliados", en clara alusión al Frente de Todos.

Después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, se dio a conocer que el hombre que intentó matarla, Fernando Sabag Montiel, estaba participando de Revolución Federal junto a su presunta novia y aparente cómplice, Brenda Uliarte.

Unos pocos días antes de ocurrir el intento de magnicidio, Jonathan, el cofundador, había realizado un vivo en Twitter. El 26 de agosto, decía: "Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje…Pero yo te juro…Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia".

Ámbito