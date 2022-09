Ramona Riquelme: “Me tuve que casar con un militar para salvar mi vida”

Este martes la Cámara de Diputados de Salta trató un proyecto para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una iniciativa que fue apoyada por los distintos bloques parlamentarios.

Durante el tratamiento la legisladora por Orán, Ramona Riquelme, expresó su defensa a la democracia y a CFK y contó lo que ha vivido en la última dictadura cívico-militar, época en la que militó en el Partido Justicialista.

“¿Cuántos hoy se alegran que quieren matar a la Vicepresidenta de la República y romper la paz social? Ni siquiera la pandemia que hemos vivido se compara lo que se vivía antes en el Gobierno de Facto, que no éramos dignos de expresarnos como hoy se expresan, no en libertad sino en libertinaje, por las redes sociales: los insultos, la falta de ética y de respeto”, comenzó diciendo Riquelme.

Luego, la legisladora del Partido Igualar planteó que muchos de sus pares jóvenes, que no han vivido el gobierno de facto, no conocen la magnitud del terrorismo de Estado, tras lo cual invitó a la reflexión con una anécdota.

“Yo me manifesté en defensa de la mujer, de la Vicepresidenta. Pero ustedes tienen que saber que yo no vengo a hacer política porque nací ayer, porque un político me presentó, sino que de joven luché. Y les voy a contar algo de mi vida: me tuve que casar con un militar para poder salvar mi vida, porque ya había perdido a mi compañero Lucho Vuistaz, a Sergio Copa”, concluyó Riquelme.