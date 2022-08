Nubarrones

Opinion 29 de agosto de 2022 Por Miguel Ángel Cáseres

En la búsqueda del acuerdo social, que posibilite objetivos comunes, en beneficio del estado y los ciudadanos, el diálogo es algo fundamental. Es el vehículo desde el cual se parte, con la intención de lograr consenso. Que no es otra cosa que compartir el camino y evitar el conflicto. El secreto del desafío es no pasarse de la raya, para que el diálogo no se convierta en dialoguismo.