River le ganaba a Tigre pero aparecieron el VAR y Retegui para amargarle la noche

River no termina de despegar y sigue carreteando en la irregularidad. Cuando se encaminaba a conseguir una victoria después de un buen primer tiempo, el equipo de Núñez se cayó en el complemento y solo se llevó un punto de Victoria que le sabe a poco luego de igualar 1 a 1 con Tigre. Y para que no se le escape más Atlético Tucumán, tendrá que esperar que hoy Boca le saque puntos al líder de campeonato.

La decisión de Marcelo Gallardo de dejar a Juanfer Quintero en el banco de suplentes y de incluir a Rodrigo Aliendro como titular tuvo cierta lógica. El técnico de River esperaba un partido físico, con mucho músculo, sobre todo en la mitad de la cancha. Y así fue.

Tigre tiene un mediocampo de buen pie pero también combativo. Que no le escapa al roce y a la fricción. Entonces, River sabía que debía disputar la pelota para poder manejarla. Entonces, el Muñeco diagramó un 4-4-2, del que Aliendro se tenía que desprender de al lado de Enzo Pérez cuando River atacara.

Y esa presión que el equipo de Núñez ejercía en la mitad de la cancha y también con la ayuda de sus delanteros, hacía que Tigre no pudiera conectarse entre sí. Y las pelotas largas que jugaba el conjunto de Martínez eran bien contrarrestadas por Mammana y Pinola. Entonces, Tigre no tenía la pelota y no podía jugar y sus atacantes quedaban lejos del resto del equipo.

Con el dispositivo que armó Gallardo, River logró estar bien parado y ganó en recuperación, con Enzo Pérez como abanderado en ese rubro. Así, no sufrió como en el encuentro en el que Tigre lo eliminó en el Monumental por la Copa de la Liga en mayo. Y no se desesperó para atacar. Fue paciente. Y cuando encontró los espacios, lastimó.

En principio River buscaba por afuera, sobre todo por la derecha, con Solari y con Herrera, cuando el lateral se proyectaba. De un centro suyo, justamente, el equipo de Núñez tuvo la primera llegada de riesgo. Ni Solari ni Borja llegaron a empujar la pelota tras ese envío venenoso del Yacaré.

Como por afuera no podía gravitar tanto, River apostó a jugar por adentro. Con la potencia de Borja y las diagonales de Solari, quien dejó la banda y se cerró un poco más. Y de una contra que se inició con un quite de Mammana y continuó con una corrida de De La Cruz con pelota al pie y pase a Borja, el colombiano lo tuvo pero Roffo le sacó el mano a mano. El gol estaba cerca. Y llegó tras un anticipo de Enzo Pérez y una habilitación de De La Cruz para Solari, quien entró por el callejón de Cabrera (se había quedado caído), y el pibe la picó con la zurda por arriba de Roffo.

Tigre reaccionó tras un rechazo de Pinola, que Colidio tomó y remató desde afuera del área pero Armani voló para detener el disparo. Y Diego Martínez movió el banco obligado ya que Prediger salió lesionado y puso a Alexis Castro, un volante más ofensivo, que se paró sobre la izquierda y Protti se corrió a la derecha.

Lo que Tigre insinuó al final de la primera etapa, lo ratificó en el segundo tiempo. El conjunto de Victoria salió más revitalizado. Jugó más adelantado, creció Equi Fernández, Castro le dio movilidad y Colidio y Retegui no quedaron tan lejos. Así, el local se animó más. Una muestra la dio Retegui, quien vio adelantado a Armani y buscó el gol con un remate desde mitad de cancha que se fue desviado.

Tuvo revancha el ex Boca. Y fue a través de los doce pasos. Convirtió un penal que Patricio Loustau cobró a través del VAR después de que no viera una mano de Mammana en en el área tras un corner.

Tras la igualdad, Tigre se acomodó mejor en la cancha y River se desorientó. No mostró el oficio que había tenido en el primer tiempo. No presionó de la misma manera y no tuvo juego. Tampoco le alcanzó con las constantes recuperaciones y los pases justos de Enzo Pérez o las intervenciones de De La Cruz. Perdió peso ofensivo. Y los cambios no funcionaron. Ni Beltrán ni Barco se metieron en él partido. Juanfer tampoco en el último tramo y a Suárez le faltaron más minutos.

La última esperanza de River en el partido llegó con la expulsión de Cabrera, quien barrió muy fuerte a De La Cruz. El equipo de Gallardo empujó en el final, con Pérez como estandarte, pero no logró inquietar a Roffo y se tuvo que conformar con un empate que no lo hace despegar.

Fuente: Clarín