“Unifiquen las elecciones con las nacionales”: el PRO cuestionó la suspensión de las PASO

Este martes la Cámara de Diputados inició el debate sobre la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el 2023. Una iniciativa impulsada por el oficialista Bloque Gustavo Sáenz Conducción.

La legisladora del PRO Sofía Sierra, quien rechazó la iniciativa, señaló que el proyecto “atenta contra la institucionalidad y nuestra democracia” y para fundamentar dicha postura, retomó los fundamentos del texto para rebatirlos.

Sierra comenzó por el carácter “excepcional y extraordinario” para la suspensión, y apuntó: “Quizás siempre tengamos motivos convenientes- al Gobierno o a los legisladores de turno- para suspenderlas”.

También se refirió al impulso de la “suspensión” y no la “eliminación” y a los fundamentos acerca de que el objetivo de fondo se terminó desdibujando, y replicó: “Quizás en esta oportunidad no les conviene”. Dijo que en las últimas elecciones tuvieron internas con cuatro listas, lo que se contrapone a la “dedocracia” donde las candidaturas se resuelven “en una mesa de café”.

Respecto a las afirmaciones de que se trata de una “gran encuesta cara”, la diputada sostuvo que “con la democracia no se escatima, hay muchas partidas presupuestarias poco claras que se pueden recortar si realmente nos interesa ahorrar”. Allí recordó que el ministro Roberto Dib Ashur (Economía y Servicios Públicos) dijo que Salta tiene superávit.

Además, la legisladora del bloque Juntos por el Cambio se hizo eco del fragmento que refiere a la inflación, los bajos niveles de reservas y falta de créditos como argumentos. “Como si suspender las PASO fuera a cambiar la historia de nuestra realidad”, ironizó. En cambio, dijo que sí puede cambiar en términos de representatividad. “Unifiquen las elecciones con las nacionales, si el motivo es económico”, desafió al oficialismo.

En cuanto al fundamento de que la ciudadanía no quiere acudir a las urnas “por su costo elevado”, Sierra dijo que es una “excusa”. “Si la ciudadanía ve un acto democrático como un gastadero de recursos, quizás es porque no sienten que la política los representa. Entonces no le echemos la culpa a ellos y nos hagamos cargo”, espetó.

Finalmente se refirió al debate en torno al sistema electoral, el cual “siempre se puede mejorar”, pero “debe ser un debate serio” donde se miren las necesidades sociales y se fortalezca la institucionalidad. “No esto que parece ser una jugada para algunos sectores para mantener un puestito. Las normas electorales tienen que ser claras: o hay PASO o no hay PASO, pero no pueden habilitarse o suspenderse políticamente”, concluyó.