Censo 2020: Pese a las demoras en el envío de información a Nación, niegan irregularidades

De acuerdo con lo que indicó por Aries, tras la realización del censo, Salta envió toda la información al INDEC. “Teníamos 90 días para dar la población por provincia o departamento. Ya estaríamos en fecha. Va a haber una demora atento a que hubo que cruzar las bases con el censo digital para evitar que haya una duplicidad de viviendas y población”, señaló Teyssier.

Al respecto, explicó que “hay censistas que pasaron por las casas, tomaron la vivienda pero no registraron otros datos porque no había nadie”, por lo que se desconoce si, en esos casos, se llenó el censo digital.

El funcionario aseguró que se trabaja de manera acelerada y negó que existan irregularidades, por lo que adelantó que los datos serán enviados al organismo nacional los primeros días de septiembre.

“Se trabajó todo un período, se hicieron pruebas piloto, pero lamentablemente en campo tuvieron estas dificultades algunos censistas que no pudieron rescatar el código con el que algunas personas llenaron el censo digital. La vivienda no se pierde, y no queremos perder la población, por eso el entrecruzamiento, para dar un dato más exacto”, precisó al respecto.

Posteriormente, cuentan con ocho meses para trabajar y dar la información de indicadores más finitos sobre municipios y localidades.