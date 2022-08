Chocaron y uno de los vehículos se incrustó en un local comercial

Esta mañana, el tránsito se vio interrumpido en la zona de Córdoba y Corrientes, donde dos automóviles protagonizaron un accidente que podría haber sido una tragedia. Un VW color gris terminó incrustado en la pared de una panadería ubicada precisamente en la esquina.

Según testimonios, el vehículo circulaba por calle Corrientes cuando otro vehículo que circulaba con prioridad de paso por calle Córdoba frenó, cediendo el paso. Sin embargo, otro automóvil, que también venía por Córdoba desde la derecha, no detuvo su marcha, impactando con el VW.

“Yo bajaba por la Córdoba y me apareció un auto. El auto a la par mía frena, la chica del auto gris entendió que le dio el paso, ella pasó y yo venía a la par. No sé si no me vio, yo tampoco la llegue a ver, pasé porque tenía la derecha”, explicó el conductor del Fiat color rojo que terminó girando sobre su eje producto del impacto.

Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia y solo sufrieron algunos golpes.