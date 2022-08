Feriante del Parque San Martín: "Apoyé a Bettina Romero y estoy arrepentida"

“Nos quieren sacar y dejarnos sin este espacio que nosotros lo trabajamos hace un montón”, señaló por Aries Jorgelina, una de las trabajadoras del lugar. “La señora Intendenta no nos da una solución al planteo que le estamos haciendo sobre nuestro trabajo. Tenemos hasta el 31 el contrato y todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con nosotros”, manifestó con preocupación.

Aseguró que sin ese puesto para trabajar se quedaría sin la posibilidad de generar ingresos. “Soy una mujer que trabajo y mantengo mi hogar. Respetamos todo lo que se pide. Nosotros no somos ambulantes, pagamos impuestos municipales, Monotributo, Rentas”, enfatizó al tiempo que cuestionó que ninguna autoridad se acercó a conversar con ellos.

Al respecto, aseveró: “La Intendenta nunca nos dio una cita, sí vino antes a pedir su voto. Yo he sido una de las que la ha elegido y ahora me siento un poco defraudada. Estoy arrepentida porque siento que no nos apoya”.

La mujer insistió en el pedido para continuar trabajando en el mismo espacio y agregó: “No entendemos por qué no nos quieren renovar el contrato. La mitad de los puesteros somos mujeres que no dependemos de otra entrada. Es lo único que tengo para mantener a mis hijos. Nos quieren quitar las fuentes de trabajo. No sé qué es lo que pretenden, ¿que volvamos a ser ambulantes?”.