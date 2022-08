Carlos Melconian aseguró que lo "máximo" que puede lograr Massa es una suerte de "Plan llegar"

Carlos Melconian, ex presidente del Banco de la Nación y economista, contestó sin pelos en la lengua las preguntas sobre Sergio Massa. Aseguró que el actual ministro de Economía no logrará estabilizar al país ni tampoco podrá generar un oficialismo que destaque en las próximas elecciones. Además cuestionó las "ideas soviéticas" del Gobierno y se aclaró que lo "máximo" que puede lograr Massa es una suerte de "Plan llegar".

"Como máximo puede aspirar a volver a la ruta del deterioro no explosivo, que es el camino en el que ya estaba el Gobierno. Una especie de 'Plan llegar'", dijo en una entrevista. "Lo que mejor calzó para este período de Argentina es Berretalandia. Es todo muy berreta. Y eso que nací en el potrero, no está hablando un tipo al cual no se le caen las medias. Pero es todo muy tirado de los pelos, todo de muy baja calidad en todos los cuadros de gobierno. Al Ministro le cuesta armar equipos. Lleva 15 días, acá el desgaste empieza enseguida", siguió el experto.

Además Melconian remarcó que Massa, al no ser economista, no puede ver lo "macro". "En esta cuestión de tener asesores, y tener una persona que, como el Ministro no es economista, tiene que estar con la macro en la cabeza... todo eso es ignorar el quilombo que hay hoy en Argentina. Estoy armando un escuadrón de gladiadores. En cada lugar que ponés el dedo, necesitás no una persona, sino un equipo de especialistas para resolver la cantidad de quilombos que hay", remarcó.

Las reservas fueron otro de los puntos de su charla. "El gas te puede dar un respiro, pero caen las exportaciones también. Y si vos adelantás mil, en tres meses te faltan mil. Esto es ir tirando para adelante, ver cómo lo vas llevando. Hay mucho cotillón en todo esto", dijo y remarcó: "cuando el dólar estaba a $ 350, se convertía en el tercer dólar más alto del país después de la híper y de Malvinas. Vos ahora en $ 290 sentís alivio. Este es un programa que tiene como piso 70 de brecha y te pone nervioso arriba del 90 de brecha".

Sobre los precios subsidiados por el Estado enfatizó: "Vamos a tener que acostumbrarnos a que la energía y los transportes valen lo que valen y el que no puede pagar justifica por qué no lo puede pagar y se le transfiere a la persona, le llega a su cuenta como corresponde".

Su posible rol en un puesto político quedó abierto a interpretaciones. "Todo el día estamos haciendo política, en otro sentido de la palabra", abrió el juego y aseguró: "Nunca me he ido del formato que uno tiene en la cabeza. Yo estoy trabajando en un programa partidario, para el próximo presidente de la Argentina, que intente distinguir la economía de la política, sabiendo que está el nexo permanente".

Fuente: Perfil