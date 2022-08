“La Municipalidad de Salta no tiene un proyecto, no tiene nada”

El plazo de la autorización de los feriantes del Parque San Martín vence el 31 de diciembre de este año y por esa razón funcionarios municipales, concejales y representantes mantuvieron reuniones en los últimos días para acordar cómo regularizar la situación.

Por Aries, el representante de los trabajadores del parque, Carlos Godoy detalló que la propuesta de trasladar a los feriantes hacia la terminal a la zona del estacionamiento no les conviene.

“No estamos de acuerdo, el lugar donde ellos quieren no es viable, no es comercial. La gente que sale de la terminal va hacia el Teleférico, no para allá” reclamó Godoy sobre la reubicación y recordó que anteriormente ya hubo comerciantes en esa zona pero que no tuvieron éxito.

Además, manifestó que buscan invertir en el predio y que la propuesta fue presentada a la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi pero expresó: “La Municipalidad no tiene un proyecto en mano, no tiene nada. La idea de Pontussi es sacar a la gente que se busca el mango día a día”.

“Hoy sale la intendenta Bettina Romero al Parque San Martín o a los barrios y la repudia toda la gente” dijo Godoy a la vez que cuestionó que Pontussi prometió continuidad laboral a los microemprendedores pero solo los deja trabajar un solo día a la semana.

Incluso manifestó su preocupación sobre las condiciones en las que serían re instalados en el estacionamiento de la terminal, por los requerimientos de luz y baños. “Te pintan que te van a hacer el hotel Sheraton y después de hacen una chapita” aseveró.

“Esto empezó porque el municipio no estaba enviando las boletas den canon que se paga de forma mensual. Desde enero Pontussi suspendió la entrega de las boletas y ese era el tema que tenía que tratarse en el Concejo Deliberante, no otro.

Señaló que cada uno de los 220 feriantes paga aproximandamente 7 mil pesos de forma mensual y que incluso una propuesta podría ser aumentar ese monto.

“El conflicto no lo hace el que quiere trabajar, lo hace el municipio porque tiene malos funcionarios. Pontussi nunca vino a hacer un relevamiento acá y nadie se le niega. De la intendencia no vino nadie, son unos vagos” concluyó.