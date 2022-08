Sáenz a la oposición: “No nos vamos a convertir en comentaristas de realidades que ya conocemos”

“Con el equipo de trabajo entendíamos que debíamos darle a la universidad que tenía la Provincia este sentido de capacitar tanto en lo tecnológico como en oficios”, subrayó el Gobernador. “Las mujeres siempre han sido ejemplo de trabajo, de lucha, de cumplir sueños, de capacitarse, de querer siempre estar mejor”, destacó.

Por iniciativa de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios, se dictarán cursos de Albañilería, Soldadora/Herrera, Construcción en Seco, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas.

“Realmente me emociona, pero no me sorprende ver tantas mujeres inscriptas en este programa. Estoy seguro de que esta igualdad de oportunidades la vamos a lograr de la mano de todas y cada una de ustedes”, dijo el mandatario dirigiéndose a las estudiantes presentes.

Aseguró que “el trabajo genera dignidad, es el ejemplo que le dejamos a nuestros hijos y nietos”, y agregó: “Han sido años muy duros para todos y cada uno de los que hemos sufrido estos dos años y medio enfrentando realidades duras, dolorosas”.

“No nos convertimos, como otros dirigentes que se la pasan de un programa a otro, criticando, pero sin proponer nada. No nos vamos a convertir en comentaristas de realidad es que ya conocemos”, apuntó el mandatario.