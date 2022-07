Inundaciones en Kentucky dejan al menos 16 muertos, incluyendo niños, y se espera que la cifra aumente

Al menos 16 personas han perdido la vida en las inundaciones generalizadas en Kentucky después de las intensas lluvias durante la noche, informó el gobernador Andy Beshear este viernes. La inundación se ha calificado de "una de las más significativas", de las "más mortales", en la historia del estado.

Se espera que la cifra de víctimas mortales se duplique, dijo el gobernador previamente a CNN. Mientras, los los rescatistas se apresuran a llegar a las áreas de difícil acceso. La cifra "va a aumentar mucho más", dijo Beshear en una conferencia de prensa en la mañana de este viernes.

"Vamos a tener varias familias que perdimos", le dijo el gobernador a Brianna Keilar en “New Day” de CNN momentos antes. "Niños que no tendrán la oportunidad de crecer y experimentar tanto como nosotros". "Esto es tan mortal, y golpeó tan fuerte, y golpeó en medio de la noche”, continuó. Y agregó que aunque el este de Kentucky suele inundarse, “nunca habíamos visto algo así".

Declaración de desastre

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aprobó este viernes la declaración de desastre en Kentucky y "ordenó ayuda federal para complementar los esfuerzos locales (...) en las áreas afectadas por tormentas severas, inundaciones, deslizamientos de tierra y deslizamientos de tierra a partir del 26 de julio", dice un comunicado de la Casa Blanca.

El alcalde de Hazard, Kentucky, Donald "Happy" Mobelini, le dijo a CNN el viernes por la mañana que "hoy será un día triste" en medio de inundaciones repentinas históricas.

“Todo es triste… pero esta es la primera vez que recuerdo que ha habido una pérdida de vidas, y en este momento no sabemos cómo se ve eso”, dijo el alcalde a Joe Johns de CNN. La ciudad de Hazard se encuentra en el condado de Perry, que reportó al menos 2 muertes por las inundaciones del viernes, informó CNN.

“Se inundaron las casas de la gente que ha vivido allí durante 50, 75 años… nunca ha habido agua cerca de ellos, y el agua entró rápidamente, fue muy poderosa”, dijo. El alcalde dijo que los residentes y los funcionarios están "tan abrumados que realmente no sabemos qué pedir"

Lluvias torrenciales en Kentucky

Porciones del este de Kentucky recibieron más de 200 mm de lluvia desde el miércoles hasta el jueves por la mañana, desbordando arroyos, riachuelos y el suelo ya saturado por las lluvias anteriores, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Las advertencias de inundaciones e inundaciones repentinas están en vigor para partes del este de Kentucky hasta el jueves por la tarde.

Las lluvias han causado daños incalculables en las casas de la parte central de los Apalaches y han obligado a algunos residentes a subirse a los tejados de sus casas inundadas para esperar el rescate, dijo el gobernador.

"Cientos de personas perderán sus casas, y este va a ser otro evento (en el que) va a tomar no meses, sino probablemente años, para que muchas familias reconstruyan y se recuperen", dijo Beshear en una conferencia de prensa este jueves por la mañana.

Beshear activó a la Guardia Nacional para ayudar con los rescates y la recuperación y declaró una emergencia para acelerar los recursos de ayuda, dijo.

La Guardia ha identificado a personas atascadas en los tejados y estaba "haciendo los preparativos para retirarlas", dijo en la conferencia de prensa matutina el ayudante general del estado, el general de división Hal Lamberton, sin detallar dónde estaban esas personas.

Los videos de varias localidades mostraban cómo las aguas cubrían las carreteras y se tragaban parte de las casas y los vehículos.

En la pequeña ciudad de Hindman, situada junto a un arroyo, se generó un lago en las zonas del valle, cubriendo casi las camionetas e invadiendo numerosas casas, en algunos casos llegando casi a sus techos, según mostró el video de un dron grabado por el cazador de tormentas Brandon Clement.

Barbara Wicker estaba preocupada por sus familiares en Hindman, incluidos sus cinco nietos, porque el agua había rodeado sus casas, dijo a Clement en una entrevista antes del amanecer.

"No puedo contactarlos. No puedo comunicarme con el 911. ... No hay ayuda a la vista", dijo Wicker a Clement en Hindman, un pueblo del condado de Knott a unos 210 kilómetros al sureste de Lexington.

"Todo el mundo está atascado", dijo a Clement Kendra Bentley, residente de Hindman, que también estaba cerca de una carretera, sobre las aguas que rodean las casas.

El agua de la inundación también cubrió gran parte de la ciudad del condado de Breathitt de Lost Creek, un viaje de 140 kilómetros al sureste de Lexington, según mostró un video de WKYT, afiliada de CNN. Las aguas en rápido movimiento cubrieron al menos una casa y arrancaron las escaleras del porche de otra, informó WKYT el jueves por la mañana.

La región sufre cortes en el servicio de electricidad y agua

La Guardia Nacional estaba desplegando helicópteros y camiones que pueden moverse a través del agua para entregar suministros y transportar personas, y Beshear también declaró una emergencia para ayudar a desbloquear otros recursos, dijo. Los trabajadores de Pesca y Vida Silvestre estaban "fuera con barcos, trabajando para hacer rescates en el agua donde sea seguro para su personal", dijo.

Las zonas de rescate incluían una escuela en el condado de Breathitt, donde un par de miembros del personal estaban varados en un edificio que por lo demás estaba vacío, dijo Beshear. La Guardia se estaba preparando para rescatarlos, dijo Lamberton el jueves por la mañana.

Más de 24.000 cortes de energía fueron reportados en Kentucky hasta las 2 p.m., en su mayoría en el este, según PowerOutage.us. El servicio de agua también fue interrumpido en partes del este de Kentucky el jueves, en parte porque las tuberías se rompieron en eventos de inundación y los sistemas deben ser cerrados para las reparaciones, dijo Beshear. Beshear también afirmó que se enviaron pipas de agua a la región.

El gobernador afirmó que habrá tres parques estatales disponibles como albergues para las personas que perdieron sus hogares.

Es posible que se produzcan más inundaciones este jueves, especialmente en partes del este de Kentucky, donde es posible que caigan entre 50 y 75 mm de lluvia más durante el día, el sur de Virginia Occidental y el extremo suroeste de Virginia, dijo el servicio meteorológico.