Para Edith Cruz, hace falta articulación en el trabajo con las comunidades originarias

Tras el fallo de la Corte de Justicia que ordena a la Provincia garantizar el acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes de comunidades originarias del norte salteño, la ex ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, que se desempeñó durante la gestión urtubeycista, aseguró que “son situaciones y tiempos distintos”.

Según analizó la ex funcionaria en Pasaron Cosas, durante su gestión al frente de la cartera se trabajó en la articulación con los agentes sanitarios, “principalmente en políticas alimentarias, con la entrega de módulos focalizados”. Sin embargo, observa que hoy “hay muchos organismos del gobierno trabajando en territorio, pero por ahí no llegan a la articulación del trabajo”.

Asimismo, destacó que el Gobierno provincial cuenta con una de las herramientas más importantes, en referencia a la ley de emergencia sociosanitaria. Se trata de una herramienta que “les permite no solamente reestructurar partidas, sino trabajar en tiempos más acortados en licitaciones, contrataciones de personal, sirven para generar recursos en corto plazo y con una asistencia más eficaz”.

En cuanto al fallo de la Corte, explicó que “lo que la justicia está pidiendo, el gobierno lo tiene con una delegación en la zona instalada”, al tiempo que dijo desconocer los argumentos de la Provincia para apelar la decisión.

“En nuestra gestión, puedo hablar de las herramientas que hemos tenido, en 2018 y 2019 desde el gobierno se implementó un refuerzo alimentario, principalmente en San Martín y Rivadavia, pero también en las demás regiones”, subrayó Cruz quien también se refirió al trabajo durante la gestión de Juan Manuel Urtubey para documentar a 3200 personas pertenecientes a comunidades originarias.

La ex Ministra consideró así que la crisis que afecta seriamente a las comunidades del norte, en donde siguen produciéndose muertes por desnutrición, “es un tema muy delicado que nos convoca a trabajar a todos desde el lugar que estemos, desde donde podamos aportar”. “El que llega a conocer, principalmente al pueblo wichi, van a conocer que es un pueblo muy dócil, que ha sido sometido por muchos años, que no se expresa desde el primer momento cuando tiene alguna necesidad, Es un pueblo que aguanta muchas cosas y sigue aguantando muchas cosas, lo ves en su rostro cuando los conoces por primera vez y cuando ya tenés una amistad”, sostuvo.

Finalmente, resaltó su militancia dentro del espacio que encabeza el ex mandatario provincial, y agregó: “Lo acompaño desde que fue diputado provincial, lo voy a seguir acompañando en todos los proyectos que disponga. En este momento estamos abocados a un proyecto nacional en donde buscamos que pueda haber una tercera posición en las elecciones nacionales. En las provinciales todavía no hay definiciones. Creo que no es momento de pensar en candidaturas sino de armar estos espacios para acompañar las mejoras para nuestra provincia y, principalmente, en nuestro país”.