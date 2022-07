Sobre las imágenes con Posadas y funcionarios de Larreta, Aguilar aclara que no se dedicará a la política

Aguilar explicó que el encuentro con el ministro de Salud de CABA, Fernán Quiros, fue para dialogar sobre el trabajo que se realizó durante la pandemia donde el profesional consultó y asesoró con el titular de la cartera de salud para un mejor manejo del COVID.

SALUD 🏥



Junto al Dr. Francisco Aguilar, visitamos al Ministro de Salud de CABA @FernanQuirosBA. Un referente de consulta permanente en los difíciles momentos de la pandemia del COVID-19.

(Sigue) pic.twitter.com/HZeg7tMXj1 — Matías Posadas (@matiasposadas) July 5, 2022

“No he tenido un ofrecimiento para una candidatura pero sería muy difícil para mi” afirmó el ex presidente del COE por Aries, y agregó que está abocado a su actividad profesional dentro de la salud y por el momento no tiene intenciones de alejarse de ella.