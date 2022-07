Por Aries, el dirigente y militante político Félix Bonorino sostuvo que en Salta no hay partidos políticos que quieran cambiar la realidad de los salteños, sino que se alinean según su conveniencia para llegar a un objetivo sin considerar una ideología.

“Los partidos políticos no se orientan por una elección, se orientan por una definición ideológica, una parada frente al mundo”, manifestó el sociólogo y detalló que lo que define a un partido político es, entre otras cosas, “a quién defienden, a quién no defienden, de quién defienden a los que defienden, cuál es el modelo de desarrollo y de crecimiento y qué piensan sobre la salud, sobre los jubilados, sobre la niñez y la educación”.

Bonorino lamentó que en la política salteña no se discutan esas cosas, sino que “se discute quién va con quién, y eso me ayuda a mí a llegar a dónde quiero llegar, qué es un sueldo en general, pero no para cambiar la realidad del salteño”

“Nosotros no tenemos partidos políticos en Salta que quieran cambiar la realidad de los salteños. Quieren cambiar su realidad como militante, como malos militantes”, concluyó.