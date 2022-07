El Gobierno confirmó que prepara un tipo de cambio especial para extranjeros

Estoy más cerca de la barrabrava de Boca que de la academia”, dijo Silvina Batakis, minutos después de ser presentada y recibir los aplausos a modo de bienvenida de sus nuevos compañeros de gabinete. En su primera aparición junto a sus pares luego de asumir el cargo ante la renuncia de Martín Guzmán (un académico de la universidad de Columbia), la ministra trazó un crudo panorama de la economía y anticipó que prepara medidas para conseguir divisas, fundamentales para combatir la inflación galopante y la escasez de dólares para asumir los compromisos externos.

“Las medidas apuntan a un tipo de cambio diferenciado”, dijo por su parte el ministro de Turismo, Matías Lammens, en la conferencia de prensa que siguió a la reunión de gabinete, que duró casi dos horas y en la que sólo faltaron el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el canciller Santiago Cafiero (ambos en el Exterior) y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que transita su recuperación del Covid.

Por su parte, la portavoz Gabriela Cerruti confirmó que mañana a las 9 Batakis reunirá a su gabinete económico, en el que podrían definirse ese tipo de cambio diferenciado para turistas y otras medidas aún en estudio. “Tenemos empatía con la que siente la gente, pero el dólar blue no tiene impacto en la economía”, afirmó Cerruti. No quiso confirmar si el presidente Alberto Fernández pedirá a su par norteamericano Joe Biden una reformulación del acuerdo con el FMI, pero sí afirmó que “cuando el acuerdo se alcanzó no había guerra”.

Ante la brecha cambiaria que separa al dólar oficial del dólar blue, y pese a que el Gobierno entiende que es competitivo el valor actual, en la conferencia de prensa de esta mañana posterior a la reunión de Gabinete el ministro Lammens anunció que la administración de Fernández analiza aplicar un dólar diferencial para los turistas, con el fin de incentivar a que cambien su moneda en el Banco Central y no en el mercado informal.

“Necesitamos que los dólares ingresen [al Banco Central]. Apuntamos a un cambio diferenciado para el turista, que pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de la tarjeta de crédito u otro medio pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque al dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o contado con liquidación (CCL)”, detalló.

A la espera de los anuncios que llegarían mañana tras la reunión del equipo económico, conducido por Batakis, Lammens agregó que la Argentina “necesita de los dólares de los turistas” y explicó el trasfondo de esa decisión que analizan: “Por la brecha, muchos de esos dólares no ingresan al Banco Central. Estamos trabajando con alternativas para que los turistas liquiden los dólares dentro del Banco Central, para que ingresen al mercado formal de cambios”.

Y en ese sentido, precisó: “La brecha hace que el turista que llegue acuda al mercado informal, necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central, el turismo es uno de los principales generadores de divisas”.

Convencido de que se hizo un “gran trabajo durante la pandemia” para mantener a la Argentina con nivel de demanda turística, el ministro destacó los números de su área y dijo que ya no representan una “reactivación”, sino que implican un crecimiento de 15%.

En la reunión también hablaron Gabriel Katopodis (Obras Públicas), que repasó las obras pasadas y presentes, Carla Vizzotti (Salud) y el titular del Consejo de Asesores, Juan Manuel Olmos, quien repasó los avances en el proceso de segmentación de las tarifas de servicios públicos, hoy en etapa de inscripción general.

Por su parte, Batakis recibirá esta tarde desde las 15 en el Palacio de Hacienda a un grupo de intendentes del PJ bonaerense, entre ellos Alberto Descalzo (Ituzaingó), Andrés Watson (Florencio Varela) y Fernando Espinoza (La Matanza). También serán de la partida el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto.