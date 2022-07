Preocupación

Opinion 15 de julio de 2022

Casi al cierre de una semana atravesada por conflictos sociales, que mostraron que los anuncios económicos de la nueva ministra no impactaron favorablemente en su situación, se conoció el Índice de Precios al Consumidor de junio. Su valor no sorprendió solo que ya es una medición precisa que dio cuenta que la inflación no cede.