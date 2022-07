Caso Rangeón: Wayar busca despegarse y la querella lo desmiente

“Me dijeron que algo se comentó ayer, pero no tengo información”, dijo inicialmente al ser consultado por Aries sobre su posible participación en lo que podría ser un caso de trata de personas. “Nunca llevé chicas a mi casas. Pablo Rangeón, en ningún momento estuvo en mi casa con chicas”, aseguró el Senador provincial quien señaló que lo conoce por ser hijo de una trabajadora del Partido Justicialista.

Reconoció que en algunas oportunidades Rangeón “fue a pedir el auspicio del gimnasio” de su propiedad, aunque sostuvo: “Siempre habló con mi hija. Es el único contacto que tuve, a través de auspicios en desfiles que hacían”.

“La justicia puede convocarme cuando guste y que diga quién fue a mi casa porque eso no se suscitó nunca. No tengo ninguna otra relación”, ratificó al tiempo que destacó que la última vez que entró a la sede del PJ fue como autoridad “hace más de 15 años”. “Luego fui a una reunión que hacía (Guillermo) Moreno, el funcionario nacional”, agregó.

Pese a ello, la abogada Sandra Domene, representante de la querella, aseguró que cuentan con elementos que probarían la vinculación del Senador con el caso. “Uno de a quienes se hizo referencia (en el juicio) se adelantó y escribió, tenemos el mensaje, que a su casa sí iba Rangeón con chicas, pero que solo lo hacía para pedir apoyo económico o político”.

Afirmó que se trata del propio Walter Wayar y dijo: “Que se haga cargo de lo que escribe, los mensajes están. Él le escribió por Instagram a la primera denunciante y le confirmó que fue con modelos dos veces a su casa. Una de las que no realizó la denuncia, pero que fue víctima, dijo ‘nos llevaron de putas a la casa de Wayar y no nos pagaron’. Den la cara y háganse cargo de lo que pasa. Tengo los mensajes, tengo las pruebas y siempre lo sostuve”. Aseguró que en los testimonios aparecen más funcionarios involucrados y advirtió que una de las testigos teme por su vida y la de su familia.

Si bien consideró válido que la presidenta del Tribunal, Gabriela Romero Nayar, pidiera no hacer alusión al tema dado que se juzga otro delito, enfatizó: “A mi entender, sí se tendría que haber permitido porque se estaba demostrando el poderío político con el que cuenta Rangeón, por lo cual las víctimas no denunciaban”.

“Una de las testigos me manifestó ‘todos sabemos qué pasó con las francesas, quiénes fueron y dónde están, pero nadie se atreve a hablar’”, continuó la abogada buscando reflejar la gravedad del caso, y cerró: “A mí no me interesa hundir a nadie, pero sí que se sepa a verdad y que Salta empiece a tener políticos que hagan lo que corresponde y que ganen con el sudor de su frente el pan, no explotando a otros”.