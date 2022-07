El ministro de Defensa británico se bajó de la carrera para suceder a Boris Johnson

El Mundo 09 de julio de 2022

Ben Wallace, considerado uno de los favoritos, anunció que no se postulará al cargo. Por el contrario, la ex ministra de Igualdad Kemi Badenoch manifestó su intención de asumir como premier. Su nombre se suma a los de Tom Tugendhat, Suella Braverman y el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak.