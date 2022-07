A falta de boletines, libretas de calificaciones artesanales

Después de que se conociera que escuelas salteñas no cuentan con boletines de calificaciones, desde el Ministerio de Educación justificaron la situación por el faltante de combustible y adelantaron que se subsanaría en los próximos días.

Graciela Chávez, directora de la escuela Juan Bautista Alberdi, indicó por Aries que ayer fueron notificados respecto a que había llegado una partida de boletines al ministerio.

Sin embargo, explicó que ante la proximidad del receso, decidieron elaborar una grilla para informar a los padres que, a falta de libretas, se notifican las calificaciones por ese medio.

“Eso ya estaba previsto entregarse en esta semana porque no había libretas para nadie. Estimo que ahora, probablemente, ya haya en imprentas. Las retiraremos hoy, pero entregarlas antes del viernes sería imposible”, señaló la docente.

Por otra parte, admitió que en la institución se presentan situaciones de bullying y grooming, como ocurre en todas las instituciones públicas y privadas. “Han pasado situaciones y se procura prevenirlas, incluso con la intervención de diferentes organismos. Específicamente, el trabajo en las aulas”, resaltó.

“Las cosas pasan y no hay nada peor que un chico no tenga la confianza en un adulto para decir lo que le pasa”, agregó la docente al tiempo que manifestó su preocupación por el uso de redes sociales. “Los chicos pasan muchas horas solos y la compañía no es la familia sino el celular”, advirtió.