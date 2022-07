“El Frente de Todos, políticamente, está destruido hace tiempo”

Por Aries, el dirigente del Partido Justicialista sostuvo que el Frente de Todos “nunca llegó a transformarse en una coalición de gobierno”. “Este no es el primer hecho que demuestra las graves contradicciones internas que tiene el gobierno. En 2019 ya habíamos anticipado que si se seguía en la Argentina con esta confrontación permanente, las cosas no iban a andar bien”, afirmó.

Cuestionó que la Argentina “se maneja a través de discursos, de cartas, de Twitter, y no a través de acciones de gobierno que tengan que ver con la agenda de la gente”, y remarcó que “la manera de resolverlo es desde la política, no desde la economía”.

“No es normal que el poder lo tenga la Vicepresidenta y la responsabilidad de gestión un Presidente. Eso no puede terminar bien”, opinó Kosiner asegurando que “hay una cuota de responsabilidad” en el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque “hay un problema de construcción política y la falta de un plan que es responsabilidad del Presidente y la Vicepresidenta”.

“El problema es producto de sucesivos fracasos. Lo han tenido otros países, el tema es que en la Argentina se quiere salir con la confrontación permanente”, enfatizó el dirigente para quien “el problema es tan grave que no lo va a resolver un solo partido político o frente electoral”.

En este punto, aseveró: “Hoy es mentira que gobierna una coalición de gobierno, el Frente de Todos nunca dejó de ser un frente electoral”, y agregó: “Lo primero que tiene que hacer la Vicepresidenta es hacerse cargo de la responsabilidad que le toca porque Alberto Fernández es una idea de ella, después la gente lo votó frente al fracaso del gobierno de Macri, que tiene otra cuota de responsabilidad”.

Para el ex diputado, se requiere “que actores que han tenido mucha soberbia acepten que han fracasado”, además de que “el presidente se empodere nuevamente y convoque a un gran acuerdo nacional con la política de la oposición, con los sectores vinculados a las empresas, los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales, a los credos religiosos”.

Así las cosas, afirmó que “el Frente de Todos, políticamente, está destruido hace tiempo”, y puntualizó: “El problema no pasa por los cambios de los ministros si no hay un cambio de actitud de quien conduce este proceso político, que es el Presidente y la Vicepresidenta. Si la conducción de este proceso está equivocada porque no se hablan, no hay un plan común, podés sacar y poner ministros que seguramente te van a fracasar por una falta de rumbo”.