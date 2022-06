Hernández Berni cruzó a Villamayor: ¿Si no se hace política acá, dónde?

“Algunos legisladores no quieren que se plantee los problemas. Parece que el árbol le tapa el bosque. La única verdad, es la realidad”, dijo Hernández Berni y agregó: “Se hace política acá. No sé qué venimos a hacer si no es política. Y la política es la que resuelve los problemas diarios, por eso buscamos el entendimiento de todos los actores políticos para buscar una mejor Salta y una mejor Argentina para todos”.

“El día que anunciaba superávit por 12 mil millones de pesos, Tartagal no tenía agua, el día que anunciaban superávit por 12 mil millones de pesos, un médico del Hospital Juan Domingo Perón se peleaba con los vecinos sobrepasado por la falta de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de insumos y por las necesidades del pueblo”, manifestó el diputado.

Hernández Berni afirmó que seguirá “peleando por el agua porque es un derecho y sino no nos cobren impuestos, porque cuando el Estado cobra impuestos tiene en su cabeza la obligación de prestar servicios inherentes e indivisibles como la salud y el agua”

Sostuvo que “la única forma de que salga adelante la provincia no es con Gustavo Sáenz gobernador, es con una coalición política de una proyección de la Salta 2050”.

“Es una decisión política la que va a solucionar los problemas de Salta, señores ¿Y si no se hace política acá dónde se va hacer política? La única verdad es la realidad y es un acto de Justicia Social tratar estos proyectos”, concluyó.