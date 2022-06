Diputados aprobaron ayer una nueva prórroga a la emergencia sociosanitaria por covid. En la ocasión, cargaron contra la cartera sanitaria ante la situación que se vive, principalmente, en el interior provincial.

La diputada Cristina Fiore cuestionó el tratamiento sobre tablas, calificó al Ministro de “inútil” y cuestionó también el hecho de que no se presentara en la Cámara. “Hubiera estado bueno que venga, dé la cara y nos cuente cual es la situación en Salta. De acuerdo al COE estamos muy bien”, dijo.

Además, consideró que, con la emergencia, “se le dio al Ministro de Salud Púbica y al Gobernador facultades extraordinarias”. Sin embargo, aseguró que hoy el contexto es diferente, por lo que se abstuvo de votar.

“Creo que estamos trabajando fuertemente en el tema”, respondió el ministro de Salud, Juan José Esteban, haciendo hincapié especialmente en salud mental. “Es un tema que yo heredo y los dispositivos necesitan obras e inversión”, afirmó.

En este punto, remarcó que se encuentran trabajando sobre un plan de salud, y añadió: “La situación es complicada. Estamos permanentemente apagando incendios, no es sencillo lo que me ha tocado”.

En respuesta directa a los cuestionamientos en la Cámara, expresó: “Poco me interesa. La diputada Fiore siempre habla desde el desconocimiento, sería bueno que pasara por acá. Mínimamente tienen que interiorizarse y saber de qué estamos hablando”.

“Acá hay eruditos en salud mental que hablan desde el desconocimiento. El problema de salud mental es permanente. Quedamos en una situación muy compleja”, continuó Esteban y anticipó que se diagramará un proyecto a corto, mediano y largo plazo junto a la Secretaría de Salud Mental.

“El gobernador me trajo para que trabaje, él me trajo y él me saca. Estoy tratando de hacer lo mejor para los salteños. En el momento que tenga que dar un paso al costado, me lo pide el Gobernador y lo voy a hacer”, enfatizó el Ministro.