Agropecuarios sobre la falta de combustible: “El gobierno provincial nos toma el pelo”

El presidente de Prograno advirtió que es “una situación insostenible para el sector y que si no llega el combustible, habrá pérdidas parciales o totales en la producción.

Por Aries, el presidente de PROGRANO, Lucas Norris, dijo que si bien no se hizo un cálculo de cuál sería la pérdida total de la producción en Salta por la falta de combustible, advirtió que hay una “falta de respeto” por parte de ministros y gobernadores, ya que les dijeron que en una semana se normalizaba la situación, pero que esto “no es posible”. Añadió que si se dieran a conocer datos precisos podrían pensarse formas de anticipación a los hechos.

“Hace más de un mes que habían dicho que iban a asegurar la provisión de combustible para Salta, pero sabíamos que no iba a ser así porque no depende de Provincia, sino de Nación. Nos siguen tomando el pelo y nosotros hacemos lo imposible para sostener la cosecha” reclamó Norris.

Además, sostuvo que la escasez de combustible es “una coyuntura muy complicada” que afecta a los productores, transportistas, pueblos y gente del interior que se ven beneficiados por la reactivación de la economía que conlleva la etapa de cosecha.

“Si no hay combustible, no se puede cosechar, y si no se puede cosechar habrá pérdidas parciales o totales” remarcó Norris y agregó que este es el caso de Anta, con cosecha de maíz y soja, y en el norte de porotos.