Dólar: Gobierno niega que este analizando endurecer el cepo cambiario

El Banco Central (BCRA) niega que esté analizando endurecer las restricciones cambiarias ante la dificultad del organismo en acumular reservas. La respuesta aparece a raíz de una nota periodística y de un mensaje que circula a través de Whatsapp en relación al dólar tarjeta y el pago de deuda de empresas privadas.

En uno de los mensajes difundidos se afirma que "el Gobierno Nacional estaría anunciando en las próximas horas que los resúmenes en u$s de tarjeta se deberán pagar con u$s. Esto implica que se deberá acceder mediante el dólar MEP a los u$s", asegura uno de los mensajes al mismo tiempo que indica que el dólar bolsa "se puede elevar fuerte en los próximos meses".

Fuentes consultados por Ámbito, descartan la posibilidad de restricciones al dólar tarjeta pese a que es uno de los canales por los cuales se "escapan" los dólares. Según el último informe oficial, los argentinos compraron en forma neta durante abril u$s470 millones para atesorar o para atender gastos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes.

Otro de los rumores que circularon refiere a la deuda privada de las empresas. Un reciente informe de la consultora Delphos Investment indica que los pagos de deuda privada son uno de los tres obstáculos (además de las importaciones energéticas y el déficit en servicios) que enfrenta el Banco Central “a pesar de los altos precios de las exportaciones agrícolas”. Ante la consulta de este medio, el organismo liderado por Pesce también descarta cambios en la normativa que rige hasta el momento.

Durante el 2020, el Banco Central dispuso para las empresas que los vencimientos de deuda debían ser refinanciados con recursos propios en un 60%, para acceder a un financiamiento del Central por el 40% restante. Las medidas tomadas buscaban dar sostenibilidad al proceso encarado por esas empresas para desendeudarse, en el marco de la disponibilidad de divisas para garantizar el funcionamiento de la actividad económica. Vale recordar que el proceso de endeudamiento externo entre 2015 y 2019 alcanzó también a las empresas del sector privado que incrementaron en u$s19.000 millones sus deudas con el exterior.

Desde el Central se aclaró que la salida de divisas por deuda financiera es menor, dado que los préstamos hechos por bancos locales, aun cuando estén nominados en dólares, son convertidos a pesos, lo que hace que tengan un efecto neutro sobre las reservas. A fines de mayo en una entrevista radial, Pesce hizo alusión al tema: "Las deudas con las casas matrices no están permitidas y hay un control fuerte en ese sentido", aseveró y señaló que la "cesación de pagos" de las empresas públicas y privadas por no acceder a dichos dólares "tendría consecuencias muy negativas".

Recientemente, IRSA, la empresa que preside Eduardo Elsztain, está cerca de cerrar el canje de un bono por u$s360 millones con vencimiento en marzo de 2023 por otro instrumento que vencerá en marzo de 2028. El cierre de esta operación se concretará el 16 de junio próximo. "Dentro de las restricciones impuestas por el Banco Central para la compra de divisas, hemos diseñado una propuesta que creemos que es atractiva para todos los tenedores", aseguró Matías Gaivironsky, CFO de IRSA.

La semana pasada, en AM750 el ministro de Economía, Martín Guzmán, recogió el guante de las críticas por la dificultad del Banco Central en las compras de la divisa extranjera. El Ministro de Economía se refirió al debate que se dio en el seno del Gobierno tras el canje de la deuda con acreedores privados completado en 2020. Allí dio a entender que planteó en su momento una alternativa de restricción de acceso a los dólares del BCRA. Según su palabra esto implicaba una suerte de desdoblamiento del tipo de cambio. Algo que, en principio, según supo Ámbito por fuentes oficiales, sería imposible por dos razones: primero porque implicaría un sistema muy complejo de aplicar y en segundo lugar, porque no está aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuál es la situación de las reservas

Según el último informe del balance comercial medido por el INDEC, los primeros cuatro meses se registró un superávit de u$s2830 millones. A esto se le suma la buena liquidación del agro en mayo que también es récord.De acuerdo a CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador registró un crecimiento en mayo del 33,4% respecto de abril y de 19,3% a nivel interanual, al ubicarse en los u$s4232 millones, un récord histórico para solo un mes.

Sin embargo, desde que empezó el 2022, el BCRA anota un saldo neto a favor por u$s891 millones, una diferencia del 15,4% respecto a lo obtenido en el mismo lapso el año pasado. En el corriente mes que apenas registró tres días hábiles, la situación no parece mejorar lo suficiente: el miércoles, el BCRA vendió u$s15 millones, el jueves compró u$s10 millones y el viernes compró otros u$s2 millones.

Con este panorama, comienza una suerte de epopeya. Si bien el Gobierno confía en que logrará atravesar sin problemas la primera revisión del FMI lo más difícil comienza ahora. El organismo liderado por Pesce deberá realizar compras en torno a los u$s2300 millones (una suerte de u$s115 millones en cada día hábil) para alcanzar el cumplimiento de Reservas Netas acordado con el FMI (u$s2900 millones) en el segundo trimestre.

