Por el faltante de gasoil, transportistas de Tucumán amenazan con hacer un paro en plena cosecha

La falta de gasoil afecta a gran parte del país y en Tucumán, donde se encuentra en pleno desarrollo la zafra de azúcar y limón, los transportistas advierten con realizar un paro que afectaría a la producción agropecuaria.

La Cámara de Transportistas de Carga de Tucumán (CTC), que nuclea a 480 pymes del rubro, había convocado a una huelga desde la medianoche de este martes, pero fue suspendida a último momento luego de que recibieran un llamado de funcionarios provinciales para iniciar negociaciones. De no encontrar una solución, podrían concretarla el próximo domingo 5 de junio.

En diálogo con TN, el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (Apronor), Augusto Battig, se explayó sobre la dedicada situación que atraviesan por la falta de combustibles, que les dificulta avanzar con la recolección de los distintos cultivos.

Al respecto, indicó que algunos productores han llegado a pagar más de $205 por litro de diésel premium en el surtidor. “Pero a granel, el que te mandan al campo, es una lotería lo que te pueden pedir. Y no se puede dudar en pagarlo, porque el limón se pasa y después no sirve para exportarlo. El problema de hoy ya no es cuánto vale el gasoil, sino que haya”, acotó.

Sobre eso, ejemplificó: “Esta mañana me iba a pasar a buscar un colega para cargar una jaula de hacienda, pero no pudimos ir porque no conseguimos gasoil en 8 estaciones de servicio. Esa es hoy la situación, no hay gasoil ni siquiera en la ciudad”.

Respecto a la cosecha gruesa de granos, describió: “Estamos ya terminando la de soja, que no queda ni un 5%, y arrancando con la de maíz, sumado a la zafra de caña de azúcar y de limón. Por eso, en esta época se arma un cuello de botella con este insumo tan importante”.

Los productores se reunirán con el gobernador

En este contexto, independientemente de las negociaciones que mantendrán los funcionarios provinciales con los transportistas, los productores agropecuarios se reunirán este miércoles, desde las 8.00, con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y el jueves, a partir de las 10.00, se encontrarán con el ministro provincial de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós.

En ese contexto, abordarán la escasez de gasoil y otros aspectos que perjudican al sector. “También nos preocupa la inseguridad, porque han crecido en forma exponencial los robos en galpones, ya sea de fitosanitarios, herramientas o ruedas, que es tan difícil conseguirlas. Además, vamos a abordar el tema de infraestructura en rutas y caminos secundarios”, aseguró Batting.

En tanto, el ruralista se refirió al rol del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien fue reemplazado por Jaldo luego de que en septiembre del año pasado ingresara al Gobierno nacional. “Hace unos días, hubo acá una reunión de lo que llaman el norte grande, donde estuvo Manzur con los ministros de producción y los gobernadores. Ese es uno de los temas que también queremos hablar con el gobernador y el ministro, para ver qué les dijo él. Pero nosotros no tenemos llegada a Manzur, es imposible, nunca nos ha dado una audiencia a nosotros. Igualmente, primero queremos hablar con los funcionarios del norte. Quizás, si se ha frenado el paro de transportistas es porque haya alguna medida concreta”.

Asimismo, el dirigente agropecuario comentó que este lunes se reunieron con legisladores provinciales de la oposición, pidiéndoles impulsar un proyecto para declarar la emergencia energética en la provincia.

Más de 12 horas de espera para cargar gasoil

En medio de esta situación, que se replica con diferentes grados de intensidad en buena parte del país, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que nuclea a 43 entidades, hizo su relevamiento semanal con 600 consultados.

El estudio arrojó que más de un 31% de los camioneros encuestados esperó entre 6 y 12 horas para cargar el combustible. Además, un 26% tardó más de 12 horas, 26% entre 3 y 6, y 17% entre 2 y 3. Las rutas 14, 34, 9, 12 y 7 son en las que se registró mayor faltante.

La entidad además confeccionó el “Mapa de abastecimiento de gasoil”, un semáforo virtual que monitorea en tiempo real la disponibilidad del combustible en todo el país. Allí, puede notarse que Tucumán, Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos son las que presentan mayores dificultades.