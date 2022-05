“Hay que hacer un nuevo régimen electoral en la provincia”

Por Aries, el presidente del comité Capital del PRS, Oscar Rocha Alfaro manifestó que en la provincia de Salta hace falta una reforma del sistema político y electoral, en el marco de la Constitución Nacional, que se adecúen al escenario actual y que hay un “margen” para esto.

Detalló que las colectoras son una consecuencia de la Ley 6.618 de Lemas de la década del 90 y que habría que retomar las leyes 6.444, de Régimen Electoral y 7.697, de las PASO, porque hay una deformación de las elecciones primarias en la provincia.

Ante la situación, Rocha Alfaro resaltó que debe realizarse un nuevo régimen electoral con base en la ley 6.444. Agregó que una de las formas para “volver a organicidad partidaria” es definir una línea interna. Ejemplificó que en este sentido la diputada provincial Cristina Fiore tuvo “un camino muy sinuoso dentro del partido”.

Afirmó que la cuestión económica no debe ser un punto de discusión para las elecciones, por ser una inversión y no un gasto. Señalo que hoy en Salta hay candidatos que surgen de hashtag y que no han hecho carrera política, lo que resulta insuficiente al momento de la planificación de políticas públicas.

Indicó que el gobernador, Gustavo Sáenz “es un hombre demócrata que hizo carrera, no como los gobernadores anteriores que partieron de lugares acomodados”.