50 años de la UNSa: un mensaje y un desafío

Opinion 12 de mayo de 2022 Por Antonio Marocco

“Ya veis que no soy un pesimista ni un desencantado, ni un vencido, ni un amargado por derrota ninguna, a mí no me ha derrotado nadie, aunque así hubiera sido, la derrota solo habría conseguido hacerme más fuerte, más optimista, más idealista…