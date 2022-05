El trabajador columna vertebral      

La felicidad es tema mucho más complejo. Pero convengamos que la antítesis es verdaderamente preocupante porque la desocupación está relacionada a la desgracia, Se dice que nadie es feliz toda su vida, lo que suena a un pretexto premonitorio de los que nos brinda el sistema citado. Que se lava las manos al decirnos que nadie es desgraciado sino por su propia culpa. No sabemos cuál sería la adjetivación que ganaríamos si dijéramos que si alguien quiere ser feliz no le debe importar que le crean tonto y posar su atención en lo que sostenía el escritor español Fray Luis de León al afirmar ¡Que descansada vida/ la del que huye el mundanal ruido, / y sigue la escondida senda por donde han ido/ los pocos sabios que en el mundo han sido! Lo que nuestros abuelos sintetizarían con otra verdad relativa al decir qué felices serían los campesinos, si supiera que son felices. En definitiva el trabajo está relacionado a la riqueza y la pobreza. Y a pesar de hay quienes desprecian el dinero nadie está totalmente desapegado a su posesión aunque sostengan que el dinero no es garantía de felicidad. Porque convengamos que también hay pobreza económica, intelectual, dialéctica, moral, argumental, ética y espiritual lo que Atahualpa Yupanqui lo resumió cundo dijo ¡pobrecito mi patrón cree que el pobre soy yo! O Leonardo Favio, que provenía de pobreza extrema, cuando dio el batacazo como compositor y cantante dijo que la abundancia lo hizo pobre. Quizá se deba a que el camino más corto para llegar a la riqueza, sea despreciarla.

El asunto es que este domingo pasado fue el día internacional del trabajador y, como corresponde, en el noroeste de la patria siempre lo celebramos con abundante asado, empanadas y locro, ya no tan pulsudo, porque el costo de una costumbre más que centenaria tiene un precio que nos pone al borde de la quiebra económica. Lo que es posible nos haga pensar si no debiéramos adoptar otra costumbre más económica, la de consumir SUSHI.

Durante la segunda mitad del Siglo XIX los inmigrantes artesanos que llegaron a Buenos Aires crearon las primeras asociaciones mutualistas (por nacionalidad- credos- oficios, lo que, con el tiempo dio lugar al surgimiento de la primera organización obrera del país (la sociedad topográfica bonaerense; después se formó la sociedad San Crispín ( de los zapateros) y la sociedad de Socorros Mutuos de sastres. Esta movida no pasó desapercibida para los estancieros y, quizás previendo aquello de que la organización vence al tiempo, fundaron la Sociedad Rural Argentina.

Años después, 1873, se produjo lo que para algunos fue la primera gran crisis económica del sistema capitalista. Ante el riesgo de que Argentina no pudiera pagar su deuda externa. El 1ª de mayo de 1876 el presidente Nicolás Avellaneda dio su discurso en la apertura de las sesiones del congreso nacional. Fue cuando anunció la prioridad del pago aunque ello significara condenar al hambre y la sed a la totalidad del pueblo argentino consiente del grado de violencia que podía alcanzar el conflicto social.

Ni lerdos ni perezosos los amigos de la patria industrial, en 1875, decidieron mover sus trebejos y crearon el Club Industrial que, en la década siguiente, se transformó en la U.I.A (Unión Industrial Argentina).

La primera huelga sindical, de 1879, tuvo un precedente en la huelga de los trabajadores correntinos de los astilleros, en 1868, que se negaron a construir embarcaciones destinadas a la guerra de la triple alianza bajo el argumento de no ayudar a la matanza de sus hermanos.

Esto en un contexto, concluida la guerra contra los gauchos, que lo llevó a decir a Domingo Faustino Sarmiento que el gaucho lo único que tenía de humano era la sangre, la que había que utilizarla para abonar la tierra. Ahora se preparaban a financiar la Campaña al supuesto Desierto, con el atractivo objetivo de apoderarse de 10 millones de hectáreas, aunque algunos afirman que fueron muchas más, espacio territorial igual al de Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas. Que fueron entregados a 344 estancieros a un promedio de 31 mil hectáreas para cada uno. Las consecuencias de la campaña fue el control absoluto (hasta 1916) del poder político, el triunfo del Liberalismo Positivista, el Roquismo o la oligarquía en el poder y la implementación del proyecto agro-exportador. El poder plutocrático sustentado en el fraude, el control del padrón electoral y el voto cantado.

De allí en adelante la lucha fue dura y cruenta. Las maestras de San Luis convocaron a una de las primeras huelgas docentes en el mundo, debido a que les adeudaban ocho meses de atraso salarial.

En 1887 surge el primer Sindicato organizado en todo el territorio nacional: la Fraternidad Ferroviaria.

Durante la presidencia de Hipólito Irigoyen- el mundo de en crisis de pos guerra. En Argentina: cae el nivel de exportación – no se recupera el nivel de inversión. Como consecuencia de ello hay carestía y desocupación. Durante la huelga en los talleres metalúrgicos Vasena. Los obreros fueron reprimidos- tiroteados - por personal del ejército – policial y grupos civiles (Liga Patriótica Argentina, con cuadros del catolicismo ultramontano). Resultante: el anarquismo deja de ser La primera fuerza en la F.O.R.A; cierra la empresa Vasena y se abandona la producción de acero hasta 1946. Para colmo después se sucede lo que se conoce como “La Patagonia Trágica” una ignominia mayúscula.

A partir de 1943 se transforma la relación existente, hasta ese momento entre el estado y el Movimiento Obrero. Perón declara: “No somos enemigos de nada ni queremos destruir nada simplemente somos amigos de los pobres”. El 25 de febrero de 1947 es oficialmente sancionada la declaración de los Derechos del Trabajador; que luego en 1949, serán insertos en la Constitución Nacional

La Organización Internacional del Trabajo establece el día 28 de abril como Día de las víctimas laborables, la argumentación es que en el mundo se produce una muerte cada 15 segundos- 6 mil por día, el trabajo es más letal que las guerras. En el año 2000 la O.I.T declara que 250 millones de niños trabajaban en el mundo, especialmente niñas en trabajo doméstico.

Muchas gracias- Hasta La próxima