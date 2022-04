Muerte de Nisman: un ex jefe de la AFI fue citado a declarar como testigo

Se trata de Fernando Pocino, ex director de Reunión Interior. Fue convocado por el fiscal Eduardo Taiano

El fiscal federal Eduardo Taiano citó a Fernando Pocino, ex director de Reunión Interior de la ex SIDE y la ex AFI, a declarar como testigo en la causa judicial en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman, fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA que fue encontrado con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de Puerto Madero.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pocino fue citado para junio, en una fecha que se determinará, luego de que terminaron de declarar todos los agentes que dependían de su área y que la noche de la muerte de Nisman tuvieron actividad con sus teléfonos en la zona de Puerto Madero.

Taiano notificó de la citación a la AFI, hoy a cargo de Cristina Caamaño, quien debe cursar la convocatoria a Pocino, tras tratarse de un ex agente de inteligencia y por regirse por una ley especial.

Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno por traición a la patria en la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Se basó en una serie de escuchas telefónicas. Cuatro días después fue encontrado muerto en con un disparo en la cabeza de un arma que horas antes le había llevado Diego Lagomarsino, el perito informático que trabajaba para el fiscal. La muerte de Nisman ocurrió un sábado y el lunes estaba citado al Congreso de la Nación para que declare y de detalles de su denuncia que había generado un alto impacto político.

Un peritaje de Gendarmería durante el gobierno de Mauricio Macri concluyó que Nisman fue asesinado. El juez federal Julián Ercolini procesó a Lagomarsino como partícipe del homicidio por haber llevado el arma. Además los cuatro custodios de Nisman -Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz- fueron procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se centró en investigar el móvil del crimen. La defensa de Lagomarisno sostiene que se trató de un suicidio y presentó un peritaje que avala su hipótesis. Una de las medidas de prueba que ordenó el fiscal Taiano, quien tiene delegada la investigación, fue analizar las llamadas que se registraron en la zona de Puerto Madero el día que Nisman murió.

Del análisis de las antenas se determinó que varios agentes de inteligencia registraban actividad en la zona, por lo que el fiscal comenzó a citarlos a declarar como testigos luego de un pedido de informes a la AFI para que determine a qué agente correspondía para esa época los celulares que se activaron en la zona.

Cerca de 90 agentes comenzaron a declarar el año pasado. Ahora entre los nuevos convocados está Pocino. El ex director de Reunión Interior registró la noche de la muerte de Nisman llamadas con el entonces jefe del Ejército, Cesár Milani, y con el número dos de la AFI, Juan Martín Mena, hoy viceministro de justicia de la nación del gobierno de Alberto Fernández.

Entre los agentes de la AFI que declararon uno dejó un dato que derivó en una nueva causa judicial. Declaró que tras la muerte de Nisman desde el organismo de inteligencia, entonces a cargo del actual senador nacional Oscar Parrilli, le pidieron que investigue y siga a Viviana Fein, la fiscal de instrucción que tuvo la investigación en sus inicios y hasta que pasó a la justicia federal.

Por esa declaración, el fiscal Taiano abrió una causa aparte y le pidió a la actual conducción de la AFI que le informe si esa orden contaba con una resolución judicial que la avale, caso contrario se trataría de espionaje ilegal.

