Aníbal Fernández advirtió que los ruralistas “ni sueñen entrar con tractores a CABA”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, desafió al “tractorazo” que están organizando entidades y agrupaciones ruralistas para el próximo sábado 23 de abril hacia la Capital Federal en Plaza de Mayo, al afirmar que “ni sueñen” que van a entrar, y mantuvo un intenso cruce con los convocantes y la oposición de Juntos por el Cambio, que presentó un amparo para garantizar la movilización.

“Lo van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera. ¿Qué van a entrar a Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen...”, sostuvo ayer el funcionario en diálogo por C5N. “Yo defiendo lo que dijo el ministro de Economía (Martín) Guzmán de que no va a haber aumento de las retenciones. Esa discusión está saldada”, agregó.

Aníbal Fernández evaluó que “el campo está pasando su mejor momento, va a ser un muy buen año” por lo que minimizó el tenor de las medidas de fuerza.

En la movilización, a la que adhieren productores de diferentes regiones del país y que se viene impulsando desde hace un mes, los dirigentes ruralistas reclamarán contra el pago de impuestos en el sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público y la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa, entre otros aspectos de la política agropecuaria.

Ante las declaraciones de Aníbal Fernández, los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, el ex diputado José Luis Patiño y el ciudadano Yamil Santoro presentaron una acción de amparo para “garantizar” que los tractores que se movilizarán el próximo 23 de abril a Plaza de Mayo puedan circular de manera libre.

“Es una afectación de una libertad pública: de expresión y del derecho a manifestarse. Pareciera que hay manifestaciones que sí están permitidas y otras no. ¿Los piqueteros pueden cortar la 9 de julio todos los días -en muchos casos financiados por el propio Gobierno del Frente de Todos-, y una marcha con tractores está mal?”, señala un comunicado de los cinco referentes firmantes. “Vamos a garantizarle a todos aquellos que deseen manifestarse en paz, la posibilidad de hacerlo sin que ningún miembro del Poder Ejecutivo se arrogue la facultad de cercenar nuestros derechos”, completaron.

Desde el sector agropecuario también se pronunciaron sobre los dichos del ministro de Seguridad. Ariel Bianchi, miembro de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) -una de las entidades que participarán de la movilización-, sostuvo: “Todos sabemos que Aníbal Fernández es un bravucón. La seguridad en CABA no depende de él, sino del ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que busca con esas declaraciones es incitar a la violencia y nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente con toda la gente de la ciudad. De nuestra parte va a ser una movilización ejemplar”.

Un día después, Aníbal Fernández buscó bajar el tono de sus declaraciones. En diálogo con TN, el ministro de Seguridad sostuvo: “Ustedes vinieron para hablar de ese tema pero no voy a hablar del tema. Ustedes construyeron un trending topic ayer con algo que no tienen. No dije eso. No voy a hablar del tema. Si no tienen otro tema para preguntar, me voy”.

La postal buscada por la dirigencia agropecuaria para este sábado es que se aglutine una muchedumbre, en la que habrá un tope de “veinte tractores” en la plaza céntrica de la Ciudad de Buenos Aires “para no complicar el tránsito ni generar mayores demoras”, precisó hoy el ruralista Diego Pascuale, en diálogo con Urbana Play.

Según el recorrido previsto por los convocantes, entre ellos, la agrupación opositora “Ciudad+Campo”, los tractores ya “están guardados y llegando” a las zonas aledañas donde arrancará la protesta, que saldrá desde Udaondo y avenida Del Libertador.

Consultado por las declaraciones por el ministro Aníbal Fernández, Pascuale sostuvo: “No sé si es una amenaza o un grito desesperado. Tenemos derecho como cualquier ciudadano a realizarla. No vamos a hacer cortes, lo que vamos a pedir es igualdad ante la ley”.

“Nos están descontando un impuesto que no existe y no tiene sustento”, sostuvo sobre el pago de retenciones que pagan los productores por los granos y cereales, como la soja.

Anibal Fernández elogió el proyecto para gravar la “renta inesperada” que impulsa el ministro de Economía, Martín Guzmán. “La realidad es que, por lo menos, es la obligación de aquellos a los que les fue tan bien. Estamos hablando arriba de los 1.000 millones de pesos. ¡Me encantaría pagarlos!”, manifestó.

El ministro de Seguridad apuntó que el lucro excedente generado se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania que, “desgraciadamente, está soportando el mundo”. “¿Sabés lo que es tener mil palos en el bolsillo? Son esas ganancias inesperadas, que en España les llaman ‘caídas del cielo’”, aseguró.

El campo denominó la jornada como #23A, con una movilización hacia la Ciudad de Buenos Aires para mostrar el descontento del sector con las políticas que el Gobierno Nacional está llevando a cabo. El epicentro de la movilización será a partir de las 15.