Denuncian que un nene sufrió una fractura y esperaron cinco horas por atención 

La secretaria del Club San Antonio, Paola Juárez, relató que el incidente sucedió el sábado cuando un niño de 13 años se cayó y sufrió fractura expuesta. Sostuvo que corrió hasta el centro de salud del barrio y que no quisieron atenderlo.

Por Aries, la mujer aseguró que la enfermera no quiso abrirle la puerta y le pidió que llamara el 911 para que gestionara la ambulancia del SAMEC: “Le empecé a gritar y decirle que me atiendan porque el nene estaba grave”, aseveró.

Según relató, el conductor de la ambulancia dijo “¿por qué me hacen buscar a estos negros?” y las asistentes sanitarias mandaron al niño con código verde y no amarillo, es decir, que no revestía gravedad.

La mujer afirmó que al arribar al Hospital Materno Infantil los hicieron esperar horas, pero cuando hablaron con las autoridades del lugar y éstas vieron la gravedad del cuadro, dieron atención al menor.