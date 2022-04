Ramona Riquelme cargó contra Esteban y dijo que Nación sostiene la Salud en Salta

Por Aries, la diputada por Orán, Ramona Riquelme, manifestó que la mayoría de las cosas no las hace la el Ministerio de Salud de la Provincia, sino que se envían desde el gobierno nacional.

“Se están derivando de Nación al norte medicamentos que hacen falta” dijo Riquelme.

Tras la presencia del Ministro de Salud Juan José Esteban en la Cámara de diputados, la legisladora reiteró que desde hace años reclama por las malas condiciones del hospital de Orán. Si bien reconoció que hubo avances, dijo que sólo comprenden un 5% y que “falta mucho”.

“Hoy, no estamos bien, no hay inversión, ni recursos humanos” dijo Riquelme y agregó que no están preparados para el dengue, chikungunya, el covid, y la influenza. Sobre la falta de designaciones dijo que no hay médicos y que “nadie quiere ir a Orán”. Señaló que los residentes de la Capital podrían ir al nosocomio de ese municipio por su carácter de “hospital escuela”.