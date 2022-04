En Central Norte se terminaron las entradas subsidiadas

El presidente de Central Norte, Héctor D’Francesco, cuestionó la reunión que mantuvieron autoridades policiales con referentes de las facciones de la parcialidad del Cuervo. Para el mandamás, se debieron reunir antes con los dirigentes. En este sentido, el titular de la institución azabache aseguró que “vamos a cortar con las entradas subsidiadas”.

Por Aries, D’Francesco dijo que “fue una decisión equivocada juntar a los referentes antes que juntarse con la dirigencia”. “La verdad que no estoy de acuerdo con eso. Nosotros queremos que se aplique el derecho de admisión a rajatabla, vamos a cortar con las entradas subsidiadas”, agregó el mandamás.

En este contexto, el máximo dirigente del Cuervo detalló que “se les daban 150 entradas a dos o tres agrupaciones al 60 o 70 por ciento de su valor”. “No hubo inconvenientes durante mucho tiempo, pero después de los problemas que hubo decidimos no darles ningún tipo de beneficio”, agregó.

“No puede ser que convoquen a los referentes cuando no sabemos si tienen derecho de admisión o no. Queremos lograr que el hincha de Central Norte pueda ir tranquilo a la cancha”, aseveró.