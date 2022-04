Organización

Durante el debate, legisladores del oficialismo y la oposición sumaron voces para fundamentar la solicitud de provisión de los insumos y medicamentos necesarios para el normal funcionamiento de los Centros de la Salud de todo el territorio provincial, para optimizar la atención a los usuarios del sistema público. No se dijo mucho que no se conozca pero sí llama la atención que no se avance demasiado en la solución de problemas cuya exposición se repite. Un repaso de las Actas de Labor Parlamentaria de abril de 2021, realizado por la diputada del bloque Ahora Salta, Cristina Fiore, dio cuenta que en cada una de ellas hubo un requerimiento -desde distintas zonas- para la mejora de la prestación del servicio de salud.

Pese al esfuerzo de los diputados de las bancadas del saencismo, no se pudo disimular que una gestión eficiente demanda algo más que buena voluntad. Es así que se remarcó la necesidad de desarrollar acciones para dejar atrás la falta de inversiones de los últimos años. Se utilizó el momento para subrayar la gran cantidad de obras públicas que el gobierno viene realizando para el sector salud pero no se dejó de lado la solicitud de que se revean las complicaciones que existen respecto de recursos para establecimientos sanitarios, especialmente en el interior salteño. Con el mismo nivel de adhesión se aprobó la solicitud de construcción de una sala oncológica en el sur de la provincia.

En tren de pedir también se requirió mayor control y hasta hubo denuncias de la venta de insumos públicos hospitalarios en el mercado local. También se señaló que no hay referencias precisas sobre el destino de fondos –más de 60 millones de pesos- girados al Hospital San Vicente de Paul, en el pico de la pandemia de Covid.

La abultada agenda de temas sobre la que mañana deberá exponer el ministro de Salud en su visita a la Cámara baja provincial, se completa con la situación generada por un brote de tuberculosis en el Departamento de Orán. La diputada oficialista Carolina Rosana Ceaglio, del bloque Justicialista Sáenz Conducción, dio cuenta de 150 casos confirmados en la zona, que merecen una acción inmediata para frenar la expansión de una enfermedad que en el mundo está creciendo, aunque es prevenible.

Los boletines epidemiológicos nacionales de la Tuberculosis ubican a Salta, desde 2018, como la provincia con más cantidad de casos de la enfermedad por habitantes; desde ese año, cuando tenía 57 casos detectados cada 100 mil habitantes, estos no han dejado de crecer. Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, los departamentos que registraron mayor tasa en la notificación de casos según la población total, efectivamente incluye a Orán, además de Rivadavia, La Poma, San Martín y Los Andes.

La enumeración de calamidades no cerró sin la advertencia sobre el riesgo de manifestaciones para visibilizar problemas que, en realidad, no se desconocen. Sencillamente no se atienden o no pueden ser resueltos.

En tal caso deberá observarse con más atención al gabinete, primera línea de acción de un Gobierno que se organiza para repetir mandato.

Salta, 06 de abril de 2022