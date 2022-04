Larreta pidió que les quiten los planes sociales a quienes cortan calles

El jefe de Gobierno de la Ciudad informó además que la Policía tendrá una postura más dura si vuelven a intentar acampar en la 9 de Julio. “Hay gente que podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan”, cuestionó

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le solicitó al gobierno nacional que le retire los planes sociales a las personas que cortan calles y que la semana pasada montaron carpas sobre la Avenida 9 de Julio.

“Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, aseguró Rodríguez Larreta.

Y agregó: “Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”.

Para Rodríguez Larreta, los sucedió fue una extorsión. “Me da mucha bronca, usan a la gente”, aseguró el Jefe de Gobierno porteño, al señalar que las miles de personas que acamparon durante dos días sobre la avenida 9 de Julio “no concurrió de forma espontánea”.

“Los traen extorsionados y si no vienen le sacan el plan porque en vez de manejar los planes el Estado los manejan organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela no acampando”, se indignó.

Larreta recordó que los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela y que los que participaron de ese piquete no cumplieron con esa condición. “Pedimos que el gobierno nacional haga cumplir la ley. Desde la Ciudad vamos a tener una actitud muy firme”, enfatizó al dar como ejemplo que “cuando alguno quiso subir a la autopista, vino la policía y los sacó”.

