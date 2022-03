Wayar sobre la Auditoría: “No es contra las personas, es el método”

El senador provincial dijo que el proceso de selección de miembros del Colegio de Auditores actualmente no cumple con la ley vigente. El cacheño criticó la postura del Gobernador.

En Día de Miércoles, el senador provincial, Walter Wayar, explicó que su presencia en la audiencia pública para la designación de los dos miembros postulados a la Auditoría General de la Provincia, hubiera sido avalar un proceso con el que no está de acuerdo.

“No hablamos de moral de los postulados, hablamos de que fueron seleccionados con un método erróneo”, sostuvo el senador de Cachi.

“El Gobernador llamó a la reforma de la Constitución, a pesar de estar aprobada y jurada el proceso de designación fue con la anterior, sin cumplir la ley que sigue vigente sobre cómo elegir auditores. Por eso hemos votado en disidencia y no vamos a acompañar en la comisión”, sostuvo el miembro de Justicia, Acuerdos y Designaciones.

Criticó que el gobernador Gustavo Sáenz no haya hecho cumplir su voluntad real cuando reformó la carta magna. “Respetemos lo institucional. No hablo de las personas, hablo de la forma y el modo; a la sociedad se le dijo que se reformaba la Constitución para que la Auditoría tenga gente de oposición, viene el Gobernador y pone a sus amigos, no está la oposición”.

“La forma de que los miembros sean opositores es cambiando el gobernador, porque los que están ahora son de él”, cerró el senador cacheño.