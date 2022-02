El Concejo Deliberante de la Capital tendrá esta semana su sesión preparatoria, con la que el cuerpo quedará listo para un nuevo período ordinario de sesiones. También para establecer otra etapa de relacionamiento con el Ejecutivo Municipal, que en los dos años anteriores –con otra composición- no resultó lo fructífero que hubiera sido necesario y conveniente.

Cinco de los 21 concejales que asumieron en diciembre pasado fueron reelectos y conocen las dificultades que genera la falta de diálogo entre los dos estamentos del Gobierno Municipal. Otros dos tienen aquilatada experiencia, ya que integraron el cuerpo en otros períodos. Una tercera característica es que el oficialismo sostiene la gestión de la intendenta Bettina Romero; por lo menos, hizo suyos los proyectos de presupuesto, de reforma del Código Fiscal, de Ordenanza Tarifaria y la nominación de jueces para cubrir vacancias en los Tribunales de Cuentas y de Faltas.

Con vistas a este tiempo institucional, hubo señales que habrá cambios significativos. La más vigorosa fue la puesta en marcha del Programa de Diálogo Político, que está a cargo de la secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, quien conoce lo suficiente ambos lados del mostrador. Ocupó funciones en el Ejecutivo y una banca en el Concejo en cuatro períodos. Por ello sabe que no hay manera de avanzar ni dar respuestas, si no es trabajando y consensuando, poniéndose de acuerdo y debatiendo con frontalidad, como lo expresara en declaraciones a Aries.

Con ese objetivo es que se está aplicando ese programa, para propiciar espacios de participación democrática mediante la implementación de instancias de comunicación y coordinación entre distintas organizaciones y el Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad de Salta. Así lo explicó la información oficial respecto del primer encuentro al fueron convocados referentes del radicalismo, incluyendo el presidente de bloque por dicho espacio en el Concejo Deliberante, Alberto Salim.

Los protagonistas de esta primera experiencia destacaron su satisfacción; desde el Ejecutivo, por la posibilidad de ir definiendo una agenda para la ciudad. La oposición aprecia la oportunidad del diálogo pero sabe que la posibilidad de avanzar en el debate de un proyecto comunitario va a depender más del Ejecutivo que de los otros actores de la política; es que el compromiso de una relación de puertas abiertas, confronta con la realidad de acciones que excluyen la participación del Concejo. Uno de los casos es el de la concesión de un crematorio municipal por 35 años.

Para el 2022, los temas que alienta la Intendencia se vinculan a la situación de barrios no regularizados, extremadamente precarios, sin factibilidad de servicios e inhabitables. Se suma el problema del empleo, que es muy serio en la Capital y para el que hay proyectos municipales para crear nuevos espacios laborales y oportunidades de capacitación. Asimismo, las demandas de obras públicas son grandes y la posibilidades de satisfacerlas, mínimas; de allí que ha comenzado a activarse la posibilidad de aplicar el Presupuesto Participativo, que espera su concreción desde hace casi 20 años.

Hay diagnósticos precisos y hay voluntad de resolver problemas. Si se entiende que la ciudad es de todos y que necesita servidores eficaces, las políticas públicas que se definan serán más adecuadas. El diálogo es impostergable.



Salta, 21 de febrero de 2022