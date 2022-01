Los vinos argentinos tuvieron exportación récord durante 2021

Según datos difundidos por el Laboratorio Estadístico del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Argentina logró su mayor valor en la historia para las exportaciones de vinos fraccionados en el 2021, con u$s817 millones, y superó el récord anterior logrado en el año 2012 de u$s786 millones.

Además, volvió a superar la barrera de los u$s1.000 millones si se suman las exportaciones de fraccionados, granel y mostos concentrados, lo que no ocurría desde el año 2013. "Argentina consiguió mejoras importantes en las exportaciones de vinos en botella, creciendo en volumen y precio en una categoría que aporta valor agregado a la industria", destacó Cancillería.

Los vinos fraccionados fueron los que generaron los mejores resultados para las bodegas locales, con 9,2% de crecimiento en volumen y 15,8% en valor, además de un gran desempeño de espumosos con suba de 44% en volumen debido a la recuperación de los canales de hotelería y gastronómico a nivel global. En tanto, el volumen exportado total de vinos en hectolitros se redujo respecto a 2020 casi un 15% debido a la disminución en graneles (por falta de oferta exportable), de acuerdo a las estadísticas del INV.

Los principales destinos de exportación del vino argentino durante 2021 fueron Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos, aunque en la comparación anual con 2020 se experimentaron sustanciales incrementos hacia mercados como México, China, Francia, Suiza y Paraguay. Dentro de los principales varietales exportados se destacan los Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay.

Son de destacar las acciones que lleva a cabo la Embajada ante el Reino Unido, que viene participando desde el 2011 en el Malbec World Day, la iniciativa global creada por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina para posicionar la marca MalbecArgentino en el calendario internacional. También lo hace a partir de la participación en las ferias más importantes del sector, como The International Bulk Wine and Spirits Show y la London Wine Fair. En noviembre pasado, Argentina estuvo presente en la feria ProWine 2021 en Shanghai.

Asimismo recientemente la Cancillería argentina, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), elaboró el Plan Estratégico Vitivinícola de Salta 2025 junto a Bodegas de Salta, la cámara empresarial que reúne a los elaboradores de vino de la provincia.

Según cancillería, "en base a medidas tendientes a mejorar y promover el comercio exterior, como el Plan 1000 -destinado a fortalecer las capacidades productivas y exportadoras de la cadena de valor del vino, a través de distintas herramientas como financiamiento, capacitación y asistencia técnica-, la baja y eliminación de retenciones a Pymes y duplicación de reintegros de exportación, la vitivinicultura argentina logró durante 2021 mejorar la buena perfomance lograda en el 2020".

Fuente: Ambito