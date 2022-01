Aníbal Fernández: "Lo que pasó con Mohsen Rezai me parece un espanto"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que le parece "un espanto lo que pasó con (Mohsen) Rezai". "Si hubiera sido el embajador no me hubiese presentado”, cuestionó el accionar del embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, durante la asunción como presidente de Daniel Ortega.

“Debió cumplirse el alerta roja de Interpol que hubiera permitido la detención. Este caso es muy gráfico, si yo hubiera sido el embajador no me hubiese presentado. He ido con el ex presidente Néstor Kirchner a Naciones Unidas y él no se quedó en ninguna reunión donde era posible que estuviera (Mahmud) Ahmadineyad, en aquel momento. La visión tiene que ser clara y contundente al respecto”, expresó el funcionario ante los medios acreditados en Casa Rosada, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Un funcionario iraní acusado por el atentado a la AMIA participó del acto de reasunción del quinto mandato presidencial de Daniel Ortega en Nicaragua.

Se trata de Mohsen Rezai, sobre quien pesa un alerta roja de Interpol, por su presunta participación intelectual en el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994.

La Cancillería envió este martes una carta de queja a la Embajada de Nicaragua en el país con motivo de la presencia del funcionario iraní en la ceremonia de asunción, ocurrida el 10 de enero pasado en Managua.

“El gobierno argentino lamenta profundamente tomar conocimiento de la presencia en la República de Nicaragua del Sr. Rezai, debiendo recordar que sobre este último pesa una orden de detención internacional", comienza el texto enviado por la cartera que comanda Santiago Cafiero.

El escrito remarca que Rezai "se encuentra imputado en el marco de la causa que investiga el peor atentado terrorista que la República Argentina ha sufrido en su territorio y que costó la pérdida de 85 ciudadanos argentinos y cientos de heridos, acaecido el 18 de julio de 1994 en contra de la sede de la AMIA /DAIA”.

