Dólares en fuga: cuántas divisas y activos tienen los argentinos fuera del sistema o en el exterior

Según un informe del Indec, hay u$s 353.072 millones atesorados en cajas de seguridad en el exterior o fuera del sistema local, además de propiedades, instrumentos bursátiles del extranjero o inversiones directas.

Los argentinos suman u$s 353.072 millones entre: dinero en el exterior o fuera del sistema local, más propiedades o instrumentos bursátiles en empresas o gobiernos extranjeros e inversiones directas en el exterior, según el último informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) relativo al tercer trimestre de este año.

La desconfianza de los ciudadanos argentinos y de las empresas nacionales en el sistema formal de nuestro país no es una novedad, pero sí un fenómeno que crece año a año.

La cifra es récord y supera en u$s 2731 millones los valores observados en el segundo trimestre de este año.

Se compone por u$s 41.279 millones de inversión directa en el exterior, u$s 75.798 millones de inversión de cartera y u$s 235.995 millones que aparecen en el rubro "otra inversión", en el cual aparecen, entre otros conceptos, billetes fuera del sistema financiero. El llamado "dólar colchón".

Dólares en fuga

Las tenencias detalladas están compuestas por las posiciones de sociedades financieras, sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro. Estas mismas tienen, a su vez, pasivos por u$s 134.054 millones, lo que enmarca la posición neta acreedora de los ciudadanos argentinos frente al exterior.

Esto último preocupa especialmente al Gobierno y al Banco Central (BCRA). En sus últimas alocuciones, el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, se refirió a la importancia de que los argentinos traigan esas divisas y las inviertan en el país.

Quien fue mucho más allá fue la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien días atrás pidió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayude a repatriar los dólares no declarados para pagar la deuda externa.

Este pedido no pareciera tener mayor sustento, ya que si el dinero ingresase al país eso no le daría libre disponibilidad al Gobierno para su utilización, ya que se trata de ahorro privado.

Cuántos dólares tienen los argentinos afuera

Se estima que los argentinos poseen, en billetes, entre u$s 170.000 y 200.000 millones de dólares.

"Los argentinos tenemos u$s 200.000 millones en billetes, el 10% de los dólares en circulación en el mundo, y el 20% de los que están fuera de los Estados Unidos. Tenemos en promedio u$s 4400 billetes por habitante, frente a u$s 3083 en los Estados Unidos. Y dicen que nuestro problema es que nos faltan dólares", había señalado tiempo atrás en sus redes Nicolás Gadano, quien fue gerente general del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger.

El Cronista